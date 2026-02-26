Baltijas balss logotype
Эти продукты способны облегчить даже сильнейшую головную боль 0 287

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.02.2026
Изображение к статье: Эти продукты способны облегчить даже сильнейшую головную боль

Эксперты выделили продукты с особыми свойствами.

 

Головная боль — одна из самых распространенных проблем со здоровьем в мире. Некоторые люди предпочитают принимать таблетки для ее устранения, в то время как другие выбирают определенные продукты и напитки.
Специалисты советуют не злоупотреблять медикаментами, а лучше обращаться к природным средствам, которые не наносят вреда организму.
Мята
Чай из листьев мяты рекомендуется пить теплым и без добавления сахара. Он способствует улучшению кровообращения и нормализации работы нервной системы.
Зеленый чай
Исследования показывают, что этот напиток является мощным антиоксидантом. Он способен нейтрализовать окислительные процессы в организме, которые могут вызывать ухудшение самочувствия.
Апельсины

Dreamstime - https://www.dreamstime.com/

 

Витамин С не только укрепляет иммунную систему, но и помогает снизить сосудистый тонус, а также улучшает кровообращение.
Абрикосы и курага
Эти фрукты рекомендуется употреблять в случае, если головная боль вызвана стрессом или высоким умственным напряжением. В свежих и сушеных абрикосах содержится витамин В, который способствует улучшению работы мозговых клеток и кровообращения.
Видео