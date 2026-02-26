Baltijas balss logotype
Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах 0 882

Люблю!
Дата публикации: 26.02.2026
Dietology.pro
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

Даже в небольших количествах ежедневный прием пива может привести к серьезным последствиям для сердца и всего организма.

Врачи предупреждают, что регулярное употребление алкоголя, независимо от формы, увеличивает риск развития сердечной недостаточности. Кроме того, постоянное потребление пива может вызвать аритмии, повышая вероятность внезапной смерти.

Что касается воздействия на эндокринную систему, то у любителей пива наблюдается увеличение висцерального жира, нарушение обменных процессов и склонность к развитию диабета второго типа. В целом, даже малые дозы алкоголя негативно действуют на сердце и сосуды, провоцируя развитие кардиологических заболеваний. Поэтому отношение к ежедневному употреблению пива чаще всего недооценивается, хотя именно такой подход скрывает реальную тяжесть потенциальных проблем.

Сегодня также наблюдается рост популярности безалкогольного пива, которое зачастую воспринимается как безобидная альтернатива. Однако врачи подчеркивают, что даже этот напиток не является абсолютно безопасным при регулярном употреблении – он все равно содержит потенциально вредные компоненты, и его регулярное потребление никак не способствует укреплению здоровья. В свете этих фактов наиболее мудрым решением для долгосрочного благополучия остается умеренность, а по возможности – полный отказ от алкоголя.

#алкоголь #пиво #диабет #сердце #кардиология #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео