Полина Диброва отправила детей в лагерь, а сама отправилась в путешествие с Товстиком. Сейчас пара любуется айсбергами.

Полина Диброва вместе с новым возлюбленным Романом Товстиком отправилась в круиз. Еще недавно пара зажигала на жарких улицах Буэнос-Айреса, столицы Аргентины, а теперь они путешествуют по ледяным водам Антарктиды.

Сегодня Диброва вышла на связь с сенсационной новостью — она узрела айсберг. «Первый айсберг! Ура!» — поделилась бизнеследи в телеграм-канале. Она показала фото впечатляющего ледяного красавца.

Соцсети.

Также Полина записала видео, где поделилась своими эмоциями от увиденного. Однако, поглощенная восторгом, не заметила, что у нее разрядился микрофон. Поэтому ролик получился беззвучным. Зато она щелкнулась с Романом, который, судя по его глазам, тоже был впечатлен встречей с айсбергом.

Возлюбленных тут же сравнили с героями фильма «Титаник» Джеком и Роуз. Также многих захватило «ледяное» зрелище. «Вы не на Титанике?», «Супер! Красота нереальная! Я представляю ваши эмоции от увиденного», «Как красиво, слов нет», «Супер, но страшновато», «Ничего себе, жуть какая», — написали фанаты Полины.

Пока Диброва наслаждается экзотическим путешествием с Романом, ее дети, тем временем, готовятся к спартанским условиям. Мальчики отправляются в лагерь, где будут оторваны от цифрового мира. «10 дней будут в походах и приключениях, без телефонов и компьютеров», — написала Полина.