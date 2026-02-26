Сикорский: конфликт на Украине определит победителя между РФ и ЕС.

Исход войны на Украине выявит победителя в борьбе между Россией и Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Do Rzeczy.

«На кону войны на Украине стоит не только независимость этой страны и не только безопасность нашего европейского региона. Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», — отметил дипломат.

Глава польского МИД дал понять, что, с его точки зрения, позиция Варшавы в этом вопросе не вызывает сомнений.

Ранее Сикорский заявил, что безудержный эгоизм отдельных государств, входящих в Европейский союз, приведет к распаду объединения. «Это опасно для безопасности и развития Польши!» — сказал дипломат.