Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС 1 466

В мире
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
ФОТО: Global Look Press

Сикорский: конфликт на Украине определит победителя между РФ и ЕС.

Исход войны на Украине выявит победителя в борьбе между Россией и Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Do Rzeczy.

«На кону войны на Украине стоит не только независимость этой страны и не только безопасность нашего европейского региона. Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», — отметил дипломат.

Глава польского МИД дал понять, что, с его точки зрения, позиция Варшавы в этом вопросе не вызывает сомнений.

Ранее Сикорский заявил, что безудержный эгоизм отдельных государств, входящих в Европейский союз, приведет к распаду объединения. «Это опасно для безопасности и развития Польши!» — сказал дипломат.

Читайте нас также:
#Украина #безопасность #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    26-го февраля

    Эта та страна которая скупила все паяльники с территории бывшего СССР и на дорогах которой много лет в 90х на цивилизованных людей нападали какие-то дикари которые отбирали автомобили?

    6
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео