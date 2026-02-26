Когда учебное заведение начнет работать, государство будет выделять муниципалитету деньги на каждого ученика.

Директор финско-русского детского сада ”Мишка” Екатерина Тяхкяпяя говорит, что школа откроется осенью 2027 года при условии получения лицензии от Госсовета.

Для создания и управления школой учредят фонд, который будет финансировать деятельность на начальном этапе. По словам Техкяпяя, обучение будет бесплатным.

На начальном этапе в школе будет предлагаться базовое образование на финском и русском языках. В течение пяти лет планируется расширить языковую палитру, чтобы обучение можно было частично вести также на испанском, китайском и арабском языках.

В школе будет использоваться метод CLIL, при котором одновременно изучается как учебный материал, так и язык.

– Мы ни в коем случае не хотим позиционировать себя только как финско-русская школа. Это языковая школа, где ученики смогут изучать несколько иностранных языков. Нас беспокоит, что в Турку все меньше языков преподают по расширенной программе, – рассказывает Тяхкяпяя.

Город положительно отнесся к созданию новой школы

Городские власти решили закрыть финско-русские языковые классы зимой 2024 года, несмотря на громкие протесты. Ассоциация поддержки финско-русских классов подала ходатайство об исправлении решения и обжаловала его в административном суде, но жалобы отклонили. Однако семьи не сдались и решили открыть совершенно новую школу.

Екатерина Тяхкяпяя рассказывает, что представители города Турку положительно отнеслись к созданию новой школы. По ее словам, ассоциация не намерена запрашивать у города финансирование для школьного проекта.

– Когда школа начнет работать, государство будет выделять муниципалитету деньги на каждого ученика. Эти средства передадут частной школе.

Планируется, что осенью 2027 года в школе будут учиться около двадцати учеников 1-3 классов и работать два учителя.

– Я уверена, что ученики будут как из полностью финноязычных, так и из многоязычных семей. В школу можно прийти, даже если ребенок знает только финский, – говорит Техкяпяя.

Получить лицензию непросто

В Финляндии действует около 60 частных школ.

Обучение на русском языке ведут Финско-русская школа Хельсинки и школа Восточной Финляндии, работающая в Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу.

Председатель Союза частных школ Юсси Сутинен предупреждает, что получение лицензии может быть непростым. В последние годы лицензий выдавалось мало.

– Союзу сложно оценивать, есть ли потребность в конкретной школе, но в целом мы поддерживаем новые проекты частных школ, – отмечает он.

О создании языковой школы первой сообщила газета Turun Sanomat.