Гречка — это крупа, которую мы часто воспринимаем как обычную кашу. Однако есть возможность разнообразить свой рацион и попробовать нечто необычное. Что может быть лучше, чем ароматный и вкусный плов из гречки? Уверена, ты получишь настоящее удовольствие от ужина, если воспользуешься моим рецептом.

Как сделать рассыпчатый плов из гречки

Все мы знаем, что традиционно плов готовят из риса. Но почему бы не попробовать что-то новое, когда привычные рецепты уже надоели? Кроме того, плов из гречки является более легким и полезным вариантом. Гречка насыщена клетчаткой и микроэлементами, что делает это блюдо особенно привлекательным для тех, кто заботится о своем здоровье.

Ингредиенты

1,5 стакана гречки

500 г говядины

1 морковь

1 лук

3 зубчика чеснока

соль, перец, специи по вкусу

масло для жарки

5 стаканов воды

Пошаговый рецепт оригинального блюда

Первый шаг к созданию замечательного плова из гречки — это тщательная подготовка ингредиентов. Натрите лук на терке или мелко нарежьте его. Морковь нарежьте соломкой, а мясо — кубиками. Не забудьте подготовить чеснок, предварительно его измельчив.

Обжарьте лук на сковороде до золотистого цвета, затем добавьте мясо. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте специи. После этого положите на сковороду морковь и измельченный чеснок. Обжаривайте все вместе в течение 5 минут.

Затем влейте в сковороду 2,5 стакана воды и накройте крышкой. Дайте всем ингредиентам потушиться в течение 40 минут на среднем огне.

Пока мясо с овощами готовится, на другой сковороде обжарьте гречку. Этот шаг придаст вашему блюду особый аромат и вкус. Пересыпьте обжаренную гречку в сковороду с мясом и овощами. Добавьте еще 2,5 стакана воды и готовьте 20 минут на среднем огне.

Выключите огонь, но оставьте плов под крышкой еще на 15 минут. Этот этап придаст блюду мягкость и насыщенность вкуса. И вот ваш великолепный плов из гречки готов! Подавайте его горячим и наслаждайтесь уникальным сочетанием ароматов и приятного вкуса.