Детские сады в восточной Германии сталкиваются с растущими проблемами на фоне продолжающегося сокращения числа детей. Несмотря на хорошо развитую сеть учреждений, некоторые из них уже закрылись из-за низкой посещаемости. Политики теперь предупреждают о более глубоком кризисе, если в ближайшие годы будет сокращена федеральная поддержка.

Восточная Германия давно известна своей сильной инфраструктурой детских садов, которая позволяет родителям совмещать работу и семейную жизнь. Уровень посещаемости детьми до трёх лет остаётся на 22% выше, чем в западных землях. Однако демографический спад привёл к резкому сокращению числа детей, вынудив некоторые учреждения закрыться.

СДПГ выразила опасения по поводу будущего дошкольного образования в регионе. Представители партии предупреждают, что без продолжения федерального финансирования пострадают нормы укомплектованности персоналом, а найм специалистов станет ещё сложнее. Они прогнозируют надвигающийся кризис к 2027 году, если финансовая поддержка для кадрового обеспечения, привлечения специалистов и продлённого времени ухода будет прекращена.

В ответ министр образования Карин Прин (ХДС) планирует представить проект закона о дошкольном образовании позже в этом году. Тем временем земли на востоке страны разрабатывают собственные меры для решения проблемы сокращения числа детей и сохранения сети детских садов.

Сокращение числа детей уже сказывается на доступности детских садов в восточной Германии. Без устойчивого федерального финансирования кадровое обеспечение и работа учреждений могут столкнуться с ещё большими трудностями. Предлагаемый законопроект может определить, как регион будет адаптироваться к этим демографическим изменениям в ближайшие годы.