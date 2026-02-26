Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названы причины желания США ударить по Ирану 0 409

В мире
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
ФОТО: Global Look Press

NYT: США намерены нанести удар по Ирану, чтобы Тегеран уступил в переговорах.

США намерены использовать возможный удар по Ирану с целью заставить Тегеран идти на уступки во время переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

«Чиновники США заявляют, что сомневаются в том, что Иран готов заключить сделку, но отмечают, что стратегия точечных ударов будет заключаться в том, чтобы заставить лидеров пойти на уступки», — говорится в публикации.

Уточняется, что ключевой целью возможного удара является уничтожение ядерных объектов Ирана. Однако потенциальный удар Вашингтона по Тегерану также носит символический смысл. По словам источника издания, удар США по Ирану позволит президенту США Дональду Трампу заявить о своей победе над старым врагом.

«Но высшие должностные лица также надеются, что это заставит Иран отказаться от программы обогащения урана, хотя некоторые действующие и бывшие чиновники сомневаются в успехе предприятия», — подчеркивают авторы сообщения.

Ранее стало известно, что США хотят, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану, после чего к боевым действиям присоединятся силы Соединенных Штатов. Сообщалось, что удар Израиля спровоцирует ответные действия со стороны Ирана, что станет поводом для поддержки американцами удара США по Ирану.

Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #Дональд Трамп #переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео