NYT: США намерены нанести удар по Ирану, чтобы Тегеран уступил в переговорах.

США намерены использовать возможный удар по Ирану с целью заставить Тегеран идти на уступки во время переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

«Чиновники США заявляют, что сомневаются в том, что Иран готов заключить сделку, но отмечают, что стратегия точечных ударов будет заключаться в том, чтобы заставить лидеров пойти на уступки», — говорится в публикации.

Уточняется, что ключевой целью возможного удара является уничтожение ядерных объектов Ирана. Однако потенциальный удар Вашингтона по Тегерану также носит символический смысл. По словам источника издания, удар США по Ирану позволит президенту США Дональду Трампу заявить о своей победе над старым врагом.

«Но высшие должностные лица также надеются, что это заставит Иран отказаться от программы обогащения урана, хотя некоторые действующие и бывшие чиновники сомневаются в успехе предприятия», — подчеркивают авторы сообщения.

Ранее стало известно, что США хотят, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану, после чего к боевым действиям присоединятся силы Соединенных Штатов. Сообщалось, что удар Израиля спровоцирует ответные действия со стороны Ирана, что станет поводом для поддержки американцами удара США по Ирану.