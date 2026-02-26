В детстве Мария росла без отца, и долгое время даже не знала, что у нее есть брат, знаменитый музыкант. Только в возрасте 12 лет мать рассказала ей и ее сестре Ксении, что они - родня известному семейству.

У Марии и Леонида один отец – Николай, но он практически не присутствовал в ее жизни. Дочь известного музыканта лишь помнит, что «приезжал какой-то дядя»... Позже между артистом и мамой девочки произошел конфликт, после которого общение с родителем сошло на нет. Спустя несколько лет, когда Марии исполнилось 16, мать пригласила Агутина-старшего на день рождения – именно тогда состоялось примирение близких людей.

Вскоре девушка познакомилась и с братом, который потом не раз поддерживал ее финансово. «Это был долгий путь, но я, наконец, пришла к тому, что искренне полюбила и папу, и маму, и Леню. А как Леню можно не любить? Потому что Леня очень мудрый и человечный», - признавалась единокровная сестра вокалиста в одном из интервью.

Но никто и подумать не мог, что Мария Агутина годами молчала о страшной личной драме. В юности над ней надругались, а несколько лет спустя она пережила невообразимое горе – смерть маленького сына, который появился на свет с серьезным пороком сердца. К слову, именно Леонид Агутин тогда оплатил дорогостоящую операцию в США, что дало женщине надежду на то, что ее ребенок все-таки будет жить…

«В 17 лет меня изнасиловали. В 30 лет у меня родился сын с половиной сердца, который прожил всего два года. В З5 лет я летала в Перу к шаману и жила в тайге», — разоткровенничалась сестра исполнителя хита «Босоногий мальчик» в личном микроблоге.

Но и это еще не все – оказывается, не так давно 43-летняя Мария едва не угодила за решетку. Что именно случилось, женщина так и не рассказала. Но одно известно точно – ее отношения с родной сестрой теперь испорчены окончательно.

«В 40 меня хотели посадить на 17 лет в тюрьму. Вся семья от меня отказалась, а родная сестра продала мою машину и все деньги, предназначенные для адвоката, присвоила себе», — посетовала Агутина.