Угроза со стороны искусственного интеллекта для бизнесов, работающих на основе программного обеспечения, должна побудить инвесторов сместить фокус с технологических компаний на предприятия "физического мира".

Об этом заявила глобальный руководитель направления акций и директор по инвестициям в Америке в подразделении управления капиталом UBS, пишет Bloomberg.

По словам Ульрике Хоффманн-Бурчарди, UBS Wealth (это подразделение швейцарского банка, которое специализируется на управлении капиталом состоятельных клиентов) начинает трансформировать портфели, переходя от стратегии "от битов к атомам".

Речь идет о покупке акций производителей оборудования, генераторов электроэнергии и компаний, добывающих ресурсы – то есть тех, кто создает физическую инфраструктуру, необходимую для функционирования современной экономики.

В течение последних трех лет технологические компании были фаворитами рынка благодаря буму вокруг ИИ. По словам Хоффманн-Бурчарди, отдельные сегменты технологического сектора уязвимы к изменениям – прежде всего софтверные компании, а также сервисные бизнесы, такие как юридические и финансовые фирмы, зависящие от программного обеспечения.

Хотя она ожидает, что ИИ существенно повлияет на многие отрасли, сильный макроэкономический фон и смягчение монетарной политики могут и в дальнейшем поддерживать рост рынка акций.

"Макроэкономическая ситуация очень благоприятная, однако часть, связанная с ИИ, становится более сложной. Последние несколько лет это выглядело как прилив, поднимающий все лодки. Но в этом году ИИ будет все больше определять победителей и побежденных. Вся цифровая экономика может быть переосмыслена благодаря ИИ, и это риск для широких секторов фондового рынка", – цитирует агентство руководительницу UBS Wealth.

Хоффманн-Бурчарди отметила, что нематериальные бизнесы и долгосрочные инвестиции, такие как частный капитал, в мире, где доминирует ИИ, потребуют более высокой премии за риск. В то же время компании с материальными активами могут оказаться более устойчивыми.