В США запустят для армии Украины 120 спутников

Техно
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США запустят для армии Украины 120 спутников
ФОТО: Global Look Press

Американская компания SpaceX присоединится к запуску 120 спутников для Вооруженных сил Украины.

Американская компания SpaceX присоединится к запуску 120 спутников для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишут СМИ.

По их словам, речь идет о группировке UASAT-NANO, над которой работает украинская компания STETMAN. «В 2027 году планируется развернуть 120 спутников с возможностью ежегодного увеличения их количества. К реализации запусков присоединится SpaceX», — говорится в публикациях.

В первый год работы системы ВСУ планируется поставить до 50 тысяч терминалов связи. В настоящее время производство космических аппаратов обеспечивается датской компанией GomSpace, а в случае завершения войны выпуск спутников постепенно планируется перенести на территорию Украины

#Украина #космос #spacex #технологии
