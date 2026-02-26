Американская компания SpaceX присоединится к запуску 120 спутников для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишут СМИ.

По их словам, речь идет о группировке UASAT-NANO, над которой работает украинская компания STETMAN. «В 2027 году планируется развернуть 120 спутников с возможностью ежегодного увеличения их количества. К реализации запусков присоединится SpaceX», — говорится в публикациях.

В первый год работы системы ВСУ планируется поставить до 50 тысяч терминалов связи. В настоящее время производство космических аппаратов обеспечивается датской компанией GomSpace, а в случае завершения войны выпуск спутников постепенно планируется перенести на территорию Украины