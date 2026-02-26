Baltijas balss logotype
Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь

Дата публикации: 26.02.2026
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь

Еще недавно публика восхищалась отношениями актера и его жены Ксении Алферовой. Однако выяснилось, что пара давно не вместе. Более того, Егор уже успел вновь жениться.

Российский шоу-бизнес всколыхнула новость о переменах в личной жизни Егора Бероева. 48-летний артист, чье расставание с Ксенией Алферовой еще недавно было главной темой обсуждений, официально перестал быть холостяком. Его новой супругой стала 21-летняя актриса и балерина Анна Панкратова. Свадебное торжество пары состоялось около двух недель назад. Инсайдеры уверяют: Бероев очарован талантом и красотой молодой жены.

Журналисты портала Woman.ru обратили внимание на одну странную деталь: Анна тщательно скрывает свой новый статус в социальных сетях. Несмотря на то, что Бероев подписан на все ее страницы, сама она не спешит выкладывать совместные фото. Между супругами внушительная разница в возрасте — 27 лет. Юная блондинка пока только привыкает к роли жены знаменитости, однако уже начала «зачистку» своего прошлого.

Представители прессы выяснили, что после знакомства с актером Анна практически перестала общаться с теми, с кем училась. Бывшие однокурсники отмечают, что как только карьера девушки пошла в гору, она минимизировала контакты. В списке друзей в соцсетях людей немного, и даже те, кто остался, ничего не знают о ее нынешней жизни и о свадьбе.

#шоу-бизнес #развод #социальные сети #свадьба #знаменитости
