Мария Шарапова сразила публику фото с собой в купальнике. Спортсменка окунулась в воду на свежем воздухе.

Мария Шарапова проводит последние дни этой зимы в уютной итальянской деревне Сан-Кассиано. Звездная теннисистка наслаждается местными красотами и моментами единения с природой.

«Наконец-то я добралась до Доломитовых Альп! Какое это уникальное место. Скромное. Совсем не броское. Какое облегчение! Я не лыжница (пока), но я побывала в походе и поплавала на свежем воздухе, и все это за один день», — поделилась впечатлениями Мария. Она пообещала фолловерам, что выложит еще больше контента с отпуска. «Не могу дождаться, чтобы показать вам все, что мы наснимали», — написала экс-первая ракетка.

Шарапова опубликовала свои фотографии в черном купальнике, в котором она погружалась в воду. Также спортсменка сделала отдельное селфи с собой уже после плавания на свежем воздухе. После водных процедур Мария отправилась в сауну, чтобы прогреться.

Соцсети.

Фанаты из разных стран засыпали вечно юную теннисистку комплиментами: «Королева Мария», «Прекрасная, чудесная, идеальная», «Красавица и большая молодец», «Твои зеленые глаза завораживают», «Ты и пейзаж прекрасны», «Выходи за меня!», «Красавица, наслаждайся».