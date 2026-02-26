Baltijas balss logotype
Провозглашен закон о сохранении и защите Старого города Кулдиги 0 1071

Политика
Дата публикации: 26.02.2026
LETA
Изображение к статье: Провозглашен закон о сохранении и защите Старого города Кулдиги
ФОТО: LETA

Президент Эдгар Ринкевич провозгласил принятый Сеймом 12 февраля закон о сохранении и защите Старого города Кулдиги.

Для различных норм закона установлены разные сроки вступления в силу в период до начала 2029 года.

Закон предусматривает особую систему управления и надзора за историческим центром Кулдиги, которая призвана способствовать сотрудничеству государства, самоуправления и общества в сфере охраны культурного наследия.

Старый город Кулдиги включен в cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО, и закон об историческом центре города предусматривает сохранение, защиту, развитие и полноценное управление этим культурно-историческим объектом.

В законе установлена территория Старого города и охранной зоны площадью 173,18 гектара. Для сохранения исторической среды на этой территории введены ограничения на строительство и перестройку зданий, а с 2029 года вводится обязанность страхования находящихся в Старом городе объектов недвижимости.

С принятием закона более широкие права участвовать в решении вопросов недвижимого имущества на территории Старого города предусмотрены для самоуправления Кулдигского края. Для предотвращения разрушения культурно-исторических зданий самоуправление сможет отчуждать здания, которые содержатся ненадлежащим образом.

Авторы законопроекта подчеркивают, что специальный закон укрепит конкурентоспособность Кулдиги как направления культурного туризма, привлечет инвестиции и создаст новые возможности для предпринимательства, одновременно сохраняя историческую среду города.

#инвестиции #предпринимательство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
