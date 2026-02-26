Baltijas balss logotype
Рига своего не упустит: что ждет должников по налогу на недвижимость 0 1953

Политика
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига своего не упустит: что ждет должников по налогу на недвижимость
ФОТО: depositphotos

«Прочитал на портале bb.lv, как применяется налог на недвижимость в Риге. Хотелось бы узнать подробнее, в каких случаях к недвижимости применяется сниженная ставка налога 0.2%, в каких 0,4% и в каких 0,6% От чего это зависит? А также какие санкции предусмотрены в случае неуплаты ННС?»

Комментарий Рижской думы

Порядок, каким образом взимается налога на недвижимость (ННС), определяет Закон «О налоге на недвижимость» (Likums “Par nekustamā īpašuma nodokļi”). На основании полномочий, которые данный закон предоставляет самоуправлениям, Рижское самоуправление издало Обязательные правила «О налоге на недвижимость в Риге» (“Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”), где установлены ставки ННС, применяемые на административной территории Риги.

Согласно упомянутым Правилам, к жилым объектам применяется пониженная ставка налога в размере:

  • 0,2% от кадастровой стоимости, если она (стоимость) не превышает 57 000 евро;

  • 0,4% от той доли кадастровой стоимости, которая превышает 57 000 евро, но не 107 000 eвро;

  • 0,6% от кадастровой стоимости, если она превышает 107 000 eвро.

Сниженная ставка ННС (0,2% - 0,6%) применяется в случаях, если жилье не используется для хозяйственной деятельности и на 0:00 1 января таксационного (налогового) года в жилье был задекларирован хотя бы один человек, и если объект отвечает определенным критериям, позволяющим применить пониженную ставку ННС.

Если в квартире нет задекларированных лиц, то применяется базовая ставка ННС в размере 1,5% от кадастровой стоимости за весь таксационный год, независимо от изменений в количестве задекларированных лиц в течение всего таксационного года.

Или штраф, или договоренность

В случае, если налог не уплачен вовремя, с должника взимается штраф в размере 0,05% от непогашенной основной суммы долга за каждый просроченный день.

В нормативных актах оговорены как обязанности налоговой администрации обеспечить взимание налогов в муниципальный бюджет в установленные сроки, так и порядок, каким образом это должно осуществляться (в том числе при нарушении установленных сроков уплаты ННС).

Самоуправление в пределах своих возможностей обязано обеспечить добровольную уплату налогов, — то есть, без обращения на имущество физических лиц. Обращение на недвижимость должника может быть только в том случае, если взыскание задолженности иным способом невозможно.

Поэтому в случаях, если плательщик налога заранее (до истечения срока уплаты ННС) понимает, что по объективным причинам не может уплатить ННС своевременно и полностью, Департамент жилья и среды (Mājokļu un vides departaments) призывает воспользоваться возможностью - договориться о продлении срока уплаты. Заявление с соответствующим обоснованием необходимо подать в департамент не позднее, чем через 5 рабочих дней после истечения срока уплаты НСС.

Также, если плательщик ННС испытывает финансовые трудности, есть возможность договориться с Департаментом об уплате просроченного ННС в течение срока до трех лет, в соответствии с графиком платежей. Для этого плательщику налога также следует подать мотивированное заявление не позднее чем через шесть месяцев после того, как будет объявлено приостановление о взыскании просроченных платежей по ННС.

Более подробную информация о порядке расчета ННС и предоставлении льгот можно получить: по информационному телефону 1201 (бесплатно) или +371 67012222 (для звонков из-за границы).

Также по теме: Опасный прецедент - в Латвии инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро

Читайте нас также:
#Рига #льготы #санкции #штрафы #налог на недвижимость
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
Оставить комментарий

Видео