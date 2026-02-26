На минувшей неделе в Сейме случилось в какой-то степени историческое событие — впервые парламент обсуждал вопрос лишения гражданства Латвии, причем не в общем, а конкретного человека — перебравшегося в Москву журналиста Андрея Мамыкина.

Безнадежное дело?

Да, месяц назад вопрос о лишении латвийского подданства уже стоял в повестке дня парламента, но тогда это была «безличностная» инициатива — напомним, группа активистов требовала принять закон, позволяющий лишать гражданства ЛР и выдворять из страны нелояльных персон. Фамилии, подлежащих такому наказанию, разумеется, не назывались.

В этот раз Сейм не стал сразу же рассматривать проект заявления о лишении гражданства Латвии Мамыкина, а передал документ для дальнейшего обсуждения в комиссию Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества. Рискнем предположить, что председатель комиссии не даст этому проекту ход и он навсегда останется в архиве комиссии…

Причина: ни Сейм, ни правительство не могут лишить человека гражданства — это не в их компетенции. Для этого есть суды и Управление гражданства и миграции. Между тем, возник вопрос: а возможно ли вообще отобрать у человека гражданство Латвии? И если да, то за какие «грехи»? Давайте разберемся.

Пять причин лишения гражданства

Порядок потери (лишения) гражданства Латвии определен Законом о гражданстве. В каких же случаях человека могут лишить латвийского паспорта?

Во-первых, если гражданин ЛР получил гражданство другой страны (а законом двойное гражданство с этой страной не предусмотрено) и обладатель двойного гражданства не запросил соответствующее разрешение на наличие второго гражданства.

Например, если стало известно, что латвийский подданный стал гражданином РФ и сам не подал заявление об отказе от латвийского гражданства.

Во-вторых, можно лишиться латвийского гражданства, если человек «без разрешения Кабинета министров добровольно служит в вооруженных силах или военной организации какого-либо другого государства, за исключением случая, когда лицо служит в государственных вооруженных силах или военной организации страны-участницы Европейского Союза, страны-участницы Европейской ассоциации свободной торговли, страны-участницы Организации Североатлантического договора, Австралийского Союза, Федеративной Республики Бразилии, Новой Зеландии, Украины или в вооруженных силах или военной организации такого государства, с которым Латвийская Республика заключила договор о признании двойного гражданства.

Еще одно основание для того, чтобы отобрать латвийский паспорт — если лицо при подтверждении принадлежности к гражданству Латвии или при натурализации умышленно представило недостоверные сведения или умолчало о фактах, относящихся к условиям получения или восстановления гражданства Латвии.

В-четвретых, закон предусматривает и возможность лишить латвийского гражданства, если гражданин ЛР «осуществлял деятельность, направленную на насильственное свержение государственной власти Латвийской Республики, публично призывал к насильственному свержению закрепленной Конституцией Латвийской Республики государственной власти или насильственному изменению государственного строя, публично призывал к осуществлению организационных действий, направленных на ликвидацию государственной независимости Латвийской Республики. И это констатировано решением суда».

И, наконец, пятая причина. Спустя пару месяцев после начала полномасштабной войны на Украине, то бишь в 2022-м году, еще прошлый Сейм предусмотрел еще одну причину для отнятия гражданства ЛР: «лицо оказало существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иного рода поддержку государствам или лицам, осуществлявшим действия, в том числе геноцид, преступление против мира, преступление против человечества, военное преступление, подрывающее или угрожающее территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю, или же если лицо само участвовало в осуществлении таких действий и в случае лишения гражданства Латвии это лицо не становится лицом без гражданства. Информация о том, что соответствующее лицо совершило какое-либо из упомянутых действий, предоставляется учреждениями государственной безопасности. Оспаривание и обжалование решения не приостанавливает его действие.»

Если нет второго паспорта, первый — не отберут

Итак, есть по меньшей мере 5 оснований для лишения человека латвийского гражданства. Но с одной существенной оговоркой — лишить латвийского гражданства можно лишь в том случае, если человек не становится при этом… лицом без гражданства (апатридом).

Это значит, что и, к примеру, Мамыкина нельзя будет лишить латвийского гражданства до того момента, пока он не получит второй паспорт — к примеру, гражданина РФ. В любом случае, соответствующее решение Управления гражданства и миграции человек может обжаловать в административном суде.

Отметим, что запрет на лишение человека единственного гражданства, проистекает из международного права — соответствующая конвенция запрещает «плодить» апатридов. Примечательно: даже бывший негражданин, прошедший натурализацию, не может быть лишен гражданства ЛР, к примеру, за предоставленные лживые сведения, если у него нет другого гражданства.

Иными словами, снова стать негражданином нельзя. Хотя в Латвии негражданин по своему статусу отличается от апатрида, то есть иностранца, который имеет статус лица без гражданства.

Именно из-за запрета лишения человека единственного гражданства комиссия Сейма по обороне и внутренним делам недавно и отклонила упомянутую в начале статьи народную инициативу о лишении гражданства и выдворении нелояльных персон.

Сколько человек потеряли гражданство?

Что же касается обладателей двойного гражданства, то многие из них за те или иные предусмотренные Законом о гражданстве нарушения, лишились в последние годы латвийского гражданства. Причем, в 2025-м году был установлен рекорд по количеству принятых решений об отборе латвийского гражданства!

Так в 2015-м гражданства ЛР лишили 63 человек, а к примеру в 2017-м году латвийский паспорт отобрали у 208 человек. В пандемийный – 2020-ый год – гражданства лишились всего 55 человек, а в минувшем году соответствующие решения приняты в отношении 275 человек!

Таким образом, за 10 лет гражданства Латвии были лишены 1 346 человек.

Отметим, что цифры даны без учета заявлений о добровольном отказе от гражданства ЛР.