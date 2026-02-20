Чем ближе выборы – тем больше заявлений, причем чаще всего на международные темы, – появляется в повестке дня Сейма.

«Россия хочет, чтобы ей подчинились»

Недавно, напомним, парламентарии долго и упорно обсуждали и проект в поддержку Нобелевской премии для Трампа, и «альтернативное» заявление правящей коалиции в поддержку трансатлантического сотрудничества.

Вчера на пленарном заседании Сейма тоже рассматривалось по-существу два заявления — 1) в поддержку Украины в связи с четвертой годовщиной полномасштабной войны, 2) за то, чтобы лишить Андрея Мамыкина гражданства Латвии.

Отметим, что первое заявление — в поддержку Украины, — подготовила комиссия Сейма по иностранным делам. Не было сомнений, что этот документ будет принят. Депутаты в своих выступлениях призывали к еще более жестким санкциям в отношении России, к продолжению поддержки Украины и деньгами, и оружием, и различными другими видами помощи. Латвийские парламентарии считают, что Россия «не хочет мира, она хочет, чтобы ей подчинились».

Парламентарии подчеркивают, что Латвия «никогда не признает включение в состав Российской Федерации оккупированных сейчас территорий Украины».

Сейм ЛР, в частности, постановил:

«Оккупированные и незаконно аннексированные Россией украинские территории — Автономная Республика Крым и Севастополь, а также части из Донецкого, Херсонского, Луганского и Запорожья — принадлежат суверенному и территориально неделимому украинскому государству;

Сейм поддерживает эффективную долгосрочную стратегию Европейского Союза и стран НАТО для достижения прекращения российской агрессии и заключения мира таким образом, который обеспечил бы стратегическое поражение России и помешал бы ей восстановить военные способности;

Сейм одобряет решения стран Евросоюза заморозить активы Центрального банка России на неопределенный срок и предоставить кредит в 90 миллиардов евро на сегодняшние финансовые нужды Украины».

В итоге заявление в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, было принято подавляющим большинством голосов.

И лишить гражданства

Что же касается второго заявления, то оно было инициировано оппозиционной фракцией. Поводом для призыва к правительству ЛР о лишении бывшего депутата Европейского парламента Андрея Мамыкина латвийского подданства послужило его высказывание на телеканале «Россия 1». В ток-шоу Соловьева экс-латвийский депутат и журналист Мамыкин предложил ударить по Латвии крылатой ракетой «Орешник». «Их не жалко», – произнес Мамыкин.

По мнению ряда депутатов Мамыкин за такие высказывания заслуживает лишения латвийского подданства. Однако, принимая во внимание международное право и другие нормативные акты, авторы проекта постановления призывают правительство решить правовые вопросы возможного лишения Мамыкина гражданства. Нюанс в том, что в современном мире нельзя лишить гражданства человека, если у него нет другого (других) гражданства.

«Сгниет в тюрьме»

Первым по поводу этой инициативы решил выступить глава фракции «Новое Единство» Эдмундс Юревиц: «Это лицо, чье имя я даже не хочу называть, — предатель Латвии, прислужник Кремля и просто нелюдь. В отношении его выдан международный ордер, и в любой момент, как его нога вступит на латвийскую землю или на любую другую цивилизованную землю, он будет арестован, понесет наказание и сгниет в тюрьме».

Юревиц также сообщил, Служба безопасности вместе с полицией и с прокуратурой в последние годы четко и ясно действовали, чтобы привлечь к ответственности тех находящихся в Латвии граждан и неграждан, которые совершают уголовные преступления – угрожают Латвии, ее суверенитету, латвийскому обществу и всеобщему благу страны.

«И суды в последнее время поняли, что мы живем в условиях войны. Поэтому выносят суровые приговоры таким кремлевским друзьям как Гапоненко и его приспешники. Я уверен, что любой такой человек, нарушающий Уголовный закон, призывающий к геноциду и уничтожению Латвии, будет привлечен к ответственности», – заявил представитель правящей партии «Новое Единство».

Мамыкина отложили в долгий ящик

При этом депутат от «Новое Единство» обвинил оппозиционную фракцию в предвыборном популизме и в желании отвлечь внимание от того факта, что партия Шлесерса включила в свою команду экс-мэра Резекне Барташевича, которому не выдали допуска к гостайне.

Юревиц отметил, что Сейм не может лишить кого-то гражданства — это не в компетенции парламента. Справедливости ради заметим, что оппозиция, поднявшая вопрос о Мамыкине, и не предлагала, чтобы именно Сейм его лишил гражданства.

«Предоставление или непредоставление гражданства - это, извините, очень индивидуальный вопрос. И в этом проекте решения нет ни одного слова о том, что мы его отнимаем. Это вопрос отношения с этой вот трибуны, из этого зала, как мы относимся к миру, к взаимопониманию. И этот проект постановления призывает к открытым действиям, а не ожидания у моря погоды. Будем чего-то ждать, снова ждать, полагаться на что-то и снова ждать? Нет, необходимы действия.

В этом зале не менее четырех-пяти человек знают, как следует действовать, и что Мамыкин может оказаться на скамье подсудимых. И именно поэтому есть этот проект решения о том, чтобы мы попросили Кабинет министров рассмотреть и актуализировать это дело», – пояснил депутат Эдмундс Зивтиньш.

Впрочем, депутаты большинством голосов отклонили включение проекта в текущую повестку дня и в повестку дня следующего пленарного заседания. Однако согласились передать документ для доработки в комиссию Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

Кому дадут пособие на отопление?

Кроме Украины и Мамыкина Сейм, после «эпидемии заявлений», занялся вчера и более приземленными вопросами — депутаты согласились начать работу над поправками, которые подготовил минблаг и которые накануне после бурных дискуссий утвердило правительство.

Речь идет о жилищном пособии в связи с очень большими счетами за отопление из-за непривычно холодной зимы. Законопроект в его нынешнем виде лишь незначительно расширяет круг лиц, которые могут претендовать на жилищное пособие от самоуправлений – поднимается планка минимальных доходов одиноких пенсионеров, инвалидов и семей, где есть пенсионеры, дети и инвалиды. Это значит, что больше семей смогут, как малообеспеченные, претендовать на такое жилищное пособие.

По подсчетам, эти изменения позволят еще 7,5 тысячи человек получить жилищное пособие. До этого число жителей, которые могли претендовать на помощь, оценивалось примерно в 30 тысяч. Согласитесь, это очень немного!