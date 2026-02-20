Baltijas balss logotype
«Это предатель, прислужник Кремля и просто нелюдь» – в политику Латвии вернулся Мамыкин

Политика
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Чем ближе выборы – тем больше заявлений, причем чаще всего на международные темы, – появляется в повестке дня Сейма.

«Россия хочет, чтобы ей подчинились»

Недавно, напомним, парламентарии долго и упорно обсуждали и проект в поддержку Нобелевской премии для Трампа, и «альтернативное» заявление правящей коалиции в поддержку трансатлантического сотрудничества.

Вчера на пленарном заседании Сейма тоже рассматривалось по-существу два заявления — 1) в поддержку Украины в связи с четвертой годовщиной полномасштабной войны, 2) за то, чтобы лишить Андрея Мамыкина гражданства Латвии.

Отметим, что первое заявление — в поддержку Украины, — подготовила комиссия Сейма по иностранным делам. Не было сомнений, что этот документ будет принят. Депутаты в своих выступлениях призывали к еще более жестким санкциям в отношении России, к продолжению поддержки Украины и деньгами, и оружием, и различными другими видами помощи. Латвийские парламентарии считают, что Россия «не хочет мира, она хочет, чтобы ей подчинились».

Парламентарии подчеркивают, что Латвия «никогда не признает включение в состав Российской Федерации оккупированных сейчас территорий Украины».

Сейм ЛР, в частности, постановил:

  • «Оккупированные и незаконно аннексированные Россией украинские территории — Автономная Республика Крым и Севастополь, а также части из Донецкого, Херсонского, Луганского и Запорожья — принадлежат суверенному и территориально неделимому украинскому государству;

  • Сейм поддерживает эффективную долгосрочную стратегию Европейского Союза и стран НАТО для достижения прекращения российской агрессии и заключения мира таким образом, который обеспечил бы стратегическое поражение России и помешал бы ей восстановить военные способности;

  • Сейм одобряет решения стран Евросоюза заморозить активы Центрального банка России на неопределенный срок и предоставить кредит в 90 миллиардов евро на сегодняшние финансовые нужды Украины».

В итоге заявление в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, было принято подавляющим большинством голосов.

И лишить гражданства

Что же касается второго заявления, то оно было инициировано оппозиционной фракцией. Поводом для призыва к правительству ЛР о лишении бывшего депутата Европейского парламента Андрея Мамыкина латвийского подданства послужило его высказывание на телеканале «Россия 1». В ток-шоу Соловьева экс-латвийский депутат и журналист Мамыкин предложил ударить по Латвии крылатой ракетой «Орешник». «Их не жалко», – произнес Мамыкин.

По мнению ряда депутатов Мамыкин за такие высказывания заслуживает лишения латвийского подданства. Однако, принимая во внимание международное право и другие нормативные акты, авторы проекта постановления призывают правительство решить правовые вопросы возможного лишения Мамыкина гражданства. Нюанс в том, что в современном мире нельзя лишить гражданства человека, если у него нет другого (других) гражданства.

«Сгниет в тюрьме»

Первым по поводу этой инициативы решил выступить глава фракции «Новое Единство» Эдмундс Юревиц: «Это лицо, чье имя я даже не хочу называть, — предатель Латвии, прислужник Кремля и просто нелюдь. В отношении его выдан международный ордер, и в любой момент, как его нога вступит на латвийскую землю или на любую другую цивилизованную землю, он будет арестован, понесет наказание и сгниет в тюрьме».

Юревиц также сообщил, Служба безопасности вместе с полицией и с прокуратурой в последние годы четко и ясно действовали, чтобы привлечь к ответственности тех находящихся в Латвии граждан и неграждан, которые совершают уголовные преступления – угрожают Латвии, ее суверенитету, латвийскому обществу и всеобщему благу страны.

«И суды в последнее время поняли, что мы живем в условиях войны. Поэтому выносят суровые приговоры таким кремлевским друзьям как Гапоненко и его приспешники. Я уверен, что любой такой человек, нарушающий Уголовный закон, призывающий к геноциду и уничтожению Латвии, будет привлечен к ответственности», – заявил представитель правящей партии «Новое Единство».

Мамыкина отложили в долгий ящик

При этом депутат от «Новое Единство» обвинил оппозиционную фракцию в предвыборном популизме и в желании отвлечь внимание от того факта, что партия Шлесерса включила в свою команду экс-мэра Резекне Барташевича, которому не выдали допуска к гостайне.

Юревиц отметил, что Сейм не может лишить кого-то гражданства — это не в компетенции парламента. Справедливости ради заметим, что оппозиция, поднявшая вопрос о Мамыкине, и не предлагала, чтобы именно Сейм его лишил гражданства.

«Предоставление или непредоставление гражданства - это, извините, очень индивидуальный вопрос. И в этом проекте решения нет ни одного слова о том, что мы его отнимаем. Это вопрос отношения с этой вот трибуны, из этого зала, как мы относимся к миру, к взаимопониманию. И этот проект постановления призывает к открытым действиям, а не ожидания у моря погоды. Будем чего-то ждать, снова ждать, полагаться на что-то и снова ждать? Нет, необходимы действия.

В этом зале не менее четырех-пяти человек знают, как следует действовать, и что Мамыкин может оказаться на скамье подсудимых. И именно поэтому есть этот проект решения о том, чтобы мы попросили Кабинет министров рассмотреть и актуализировать это дело», – пояснил депутат Эдмундс Зивтиньш.

Впрочем, депутаты большинством голосов отклонили включение проекта в текущую повестку дня и в повестку дня следующего пленарного заседания. Однако согласились передать документ для доработки в комиссию Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

Кому дадут пособие на отопление?

Кроме Украины и Мамыкина Сейм, после «эпидемии заявлений», занялся вчера и более приземленными вопросами — депутаты согласились начать работу над поправками, которые подготовил минблаг и которые накануне после бурных дискуссий утвердило правительство.

Речь идет о жилищном пособии в связи с очень большими счетами за отопление из-за непривычно холодной зимы. Законопроект в его нынешнем виде лишь незначительно расширяет круг лиц, которые могут претендовать на жилищное пособие от самоуправлений – поднимается планка минимальных доходов одиноких пенсионеров, инвалидов и семей, где есть пенсионеры, дети и инвалиды. Это значит, что больше семей смогут, как малообеспеченные, претендовать на такое жилищное пособие.

По подсчетам, эти изменения позволят еще 7,5 тысячи человек получить жилищное пособие. До этого число жителей, которые могли претендовать на помощь, оценивалось примерно в 30 тысяч. Согласитесь, это очень немного!

#выборы #гражданство #Украина #санкции #Латвия #депутаты #14-ый сейм #правительство #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
(19)
  • AE
    Al Ekses
    21-го февраля

    Редакция, ну вам самим не стыдно что люди читают подобное и это можно тут постить?

    4
    1
  • YY
    Yu Yu
    20-го февраля

    Не знаю ,что там по поводу цивилизованных земель, но многочисленные товарищи чиновники и депутаты тоже имеют ордера в Развивающихся Странах..а Весь производственный ресурс там..так что Можно долго кричать о пересаживаниях, главное самим то где нибудь на курортах или деловых поездках не посадиться..

    11
    1
  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    20-го февраля

    Бывшего чиновника, что слил Цитаделе за дарма, Славика Домбровскиса (Домбровского), еле выцарапали обратно из изолятора..причем он уже был "бывшим"..и заметьте, затих на полит поприще.. тише воды, ниже травы..

    15
    1
  • С
    Сарказм
    Yu Yu
    20-го февраля

    Под развивающимися странами ты Мордор имеешь ввиду? Потому что ордер на Добмбровского выдал именно он и по нему его вроде бы собирались задержать в Казахстане (но как-то не задержали, может, потому, что не очень хотели на самом деле...). Дааа, уж там производственный ресурс прям по потолку царапает:))) Да и дураков исполнять их писульки уже не так много и их число уменьшается.

    1
    10
  • ТТ
    Тим Тим
    20-го февраля

    А,как они узнали,что говорил Мамыкин в шоу Соловьёва,в Латвии этот канал запрещён и за просмотр полагается не хилый штраф или это как обычно другое.

    58
    3
  • С
    Сарказм
    Тим Тим
    20-го февраля

    В РФ фейсбук и инстаграм тоже запрещены и давно (насчет ютуба не уверен, но по факту он тоже насквозь экстремистский и дискредитирующий), но товарисч майор отлично их отслеживает и ничего ему не жмет. С чего бы это?

    4
    12
  • З
    Злой
    Тим Тим
    20-го февраля

    Запрещалка ещё у них не выросла, всё можно спокойно смотреть, запреты у них на уровне 5- ти летнего ребёнка.

    4
    1
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    20-го февраля

    Это лицо, чье имя я даже не хочу называть, — предатель Латвии, прислужник Кремля и просто нелюдь. В отношении его выдан международный ордер, и в любой момент, как его нога вступит на латвийскую землю или на любую другую цивилизованную землю, он будет арестован, понесет наказание и сгниет в тюрьме ++++++++++ Прокурор и судья, полицейский и надсмотрщик... Вот оно, истинное лицо либерала. Верно говорят, что либерал и демократ лишь до того момента либерал и демократ, пока политика движется в русле его понимания картины мира, но как только всё идёт иначе этот либерал становится диктатором и поборником "сильной власти"

    40
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Фдуч Фдучев
    20-го февраля

    Ну так давно известно, что демократия - это диктатура демократов.

    49
    2
  • РС
    Рейн Споле
    Фдуч Фдучев
    21-го февраля

    Зачем у тебя 3 акка на BB.LV ? )))

    0
    0
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    Фдуч Фдучев
    21-го февраля

    А чё только три, Рейн? Тут все комментарии написаны только мной ))

    0
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    20-го февраля

    ... Латвия не признает...напыщенные клоуны,это за вас решат в посольстве США, прикажут признать-поскулите и признаете, не прикажут, будете вонять дальше, только что от этого измениться., за исключением того, что вы грабите свой народ для продолжения войны.

    55
    3
  • С
    Сарказм
    Тим Тим
    20-го февраля

    Просто поразительно, насколько секта имперцев - путиноидов способна твердить вдолбленную им в извилину ахинею, даже несмотря на то, что факты этому раз за разом противоречат. Им сказали верить, что Штаты будто бы имеют какую-то абсолютную власть на Земле (поэтому они втайне разрываются от зависти к ним и тоже хотят быть такими же, но не получается) и могут кому-то что-то приказать, и они как дятлы повторяют эту тупую мантру. Ну плебс-то ладно, им думать по чину не положено, но хрень в том, что окопавшаяся в Кремле мелюзга и сама в эту чушь верит, более того, она реально надеется порешать вопросики с Трампом, а он уже заставит весь цивилизованный мир это решение принять и исполнять. Дебилы, ля.

    3
    27
  • VU
    Vards Uzvards
    20-го февраля

    Статья доказывает бессмысленность и вред существования парламентов и депутатов. Как в виде Мамыкина, мечтающего отбомбится по Латвии, так и креслопросиживателей из Сейма, желающих сгноить его в тюрьме.

    34
    2
  • З
    Злой
    20-го февраля

    Читая подобные вопли с пожеланиями, понимаешь насколько у нас воспитанный сейм и какие прям адекватные люди там заседают.

    61
    4
  • С
    Сарказм
    Злой
    20-го февраля

    Гыгыгы, про воспитание вспомнил? А что тогда с депутатами госдуры делать будем? С Журавлевым, Гурулевым, (про экс-гретеля трона Димона вообще молчу, тому рот надо хлорной кислотой мыть по 3 раза в день). А пресс-алкашка машка что несет (опять же не будем про ее шефа, там тоже уже клиника)... На их фоне наши народные избранники - простое образцовый бомонд, лучшие представители куртуазного обчества, просто немного излишне эмоциональны

    2
    20
  • З
    Злой
    20-го февраля

    ......сгниет в тюрьме.....подобные пожелания другому имеют свойство возвращаться к тому кто их пожелал, например, в виде смертельной болезни или несчастного случая.....

    67
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    20-го февраля

    Или перманентной диареи - от словесной к физической.

    21
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    20-го февраля

    «Это предатель, прислужник (нужное вписать) и просто нелюдь» - а ведь это выражение применимо к большинству наших депутанов.

    49
    2
Видео