Минсообщения поддерживает обязанность регистрировать пользователей предоплаченных SIM-карт 0 391

Политика
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Минсообщения поддерживает обязанность регистрировать пользователей предоплаченных SIM-карт
ФОТО: Unsplash

Министерство сообщения (МС) поддерживает инициативу Министерства внутренних дел (МВД) по борьбе с телефонным мошенничеством, предусматривающую обязанность для коммерсантов электронных коммуникаций регистрировать пользователей предоплаченных SIM-карт, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

В то же время МС совместно с отраслевыми ассоциациями определило конкретные рекомендации, которые обсуждаются с другими вовлеченными сторонами для подготовки предложений по внесению изменений в нормативные акты.

По мнению МС, новое регулирование не должно создавать чрезмерную нагрузку для пользователей предоплаченных SIM-карт и поставщиков услуг, а также снижать доступность предоплаченных карт.

Кроме того, по инициативе министерства проходят совещания с участием всех заинтересованных сторон с целью выработки конкретных решений в сфере борьбы с телефонным мошенничеством в компетенции МС. Стороны договорились о конкретных поправках к Закону об электронных коммуникациях в части обработки данных о местонахождении, которые будут рассмотрены Сеймом в третьем чтении законопроекта.

Поправки предусматривают, что при получении вызова по межсоединению от иностранного оператора коммерсант электронных коммуникаций будет обязан обрабатывать данные о местонахождении, если такая обработка необходима для предотвращения мошенничества или иных противоправных действий в сети электронных коммуникаций, в том числе обрабатывать, получать и передавать другим коммерсантам электронных коммуникаций информацию о нахождении конечного устройства в роуминге.

Таким образом будет обеспечено правовое регулирование, которое снизит возможность незаконного использования латвийской нумерации для совершения мошеннических звонков из-за рубежа, отметили в министерстве.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью Латвийскому радио в середине февраля сообщил, что МВД внесло предложение запретить использование незарегистрированных, не привязанных к конкретному лицу SIM-карт. Это необходимо для ограничения мошенничества, совершаемого по телефону.

Во многих странах Европейского союза незарегистрированные SIM-карты запрещены, поэтому подобное мошенничество концентрируется в тех странах, где такого регулирования пока нет, в том числе в Латвии, рассказал Козловскис.

Сообщалось также, что депутаты оппозиции обратились с запросом к министру внутренних дел Козловскису с требованием разъяснить действия министра и его ответственность в борьбе с телефонным мошенничеством.

Депутатов также интересует, рассматривается ли полный запрет услуг "SIM box", которые, по их мнению, в других странах зарекомендовали себя как существенный шаг в пресечении анонимных мошеннических звонков.

По данным Ассоциации финансовой отрасли, в 2025 году у клиентов четырех крупнейших банков Латвии при самостоятельном подтверждении платежей было похищено в общей сложности 12,22 млн евро, что на 21,3% меньше, чем годом ранее.

Читайте нас также:
#безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

