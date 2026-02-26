Недалеко от нескольких мест активного отдыха в Каугури, в Юрмале, сгорело здание, которое уже несколько лет находилось в запущенном состоянии, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Еще год назад городская дума обязала владельца дома провести работы по благоустройству территории, однако сейчас этот вопрос будет рассмотрен более детально, учитывая, что к собственности можно свободно попасть и ранее на территории замечали несовершеннолетних.

Звуки сирен, пламя и клубы дыма заполнили жилой район в окрестностях улицы Лауку в Каугури, рассказывает ТВ3. Несколько часов спасатели боролись с огнем, чтобы ликвидировать пожар площадью 100 квадратных метров. Здание находится в окружении многоэтажных домов, поэтому большинство жителей окрестностей слышали о пожаре. Опрошенные люди отмечали, что в здании ежедневно находятся разные люди.

«Может быть, дети там играли или бездомные грелись», — предположила одна из женщин, проживающая в этом районе.

Другая очевидец происшествия рассказал: «Я видела только пламя. Уже горело с огнем. (DP: Думаете, это было умышленно?) Ну, может, там дети бегают после школы. Знаете, они туда постоянно ходят. И потом что-то там. Может, и подожгли, не знаю».

Владельца дома уже давно не видели. Раньше здесь была какая-то активность, но в последнее время на территории находятся лишь те, кому там не следует быть. Один из местных жителей рассказал, что в этом здании якобы находились «художники».

По этому адресу зарегистрирована компания «Meru arhitekti». Передача «Degpunktā» связалась с ней, и в компании сообщили, что когда-то зарегистрировали здесь свой юридический адрес, поскольку поддерживали дружеские отношения с владельцем. Больше никакой связи с помещениями у них нет, и в ближайшее время они планируют перерегистрировать компанию по другому адресу.

Здание на улице Ледургас принадлежит компании «Katarus», зарегистрированной на улице Сколас, 57. Здесь съемочной группе «Degpunktā» никто не открыл дверь квартиры, однако удалось поговорить с одной из соседок: «Я не знаю, где она теперь. (DP: Там больше никто не живет?) Не знаю, может, она уехала к сыну. Вообще она начала идти по плохой дорожке. В один момент здесь стало тихо и всё. Она только рассказывала мне, что у нее есть сын, но, насколько я поняла, за пределами Латвии».

Так и не удалось выяснить, какой ущерб причинен владельцу здания и что планируется делать с недвижимостью в будущем. Однако в городской думе уже начаты действия по содействию приведению территории в порядок.

27 февраля прошлого года Юрмальская дума приняла решение классифицировать это здание как угрожающее безопасности людей и деградирующее окружающую среду.

В самоуправлении Юрмалы никто не был готов говорить перед камерой. Дума направила письменный ответ, пояснив, что к владельцу здания применено исполнительное предписание — штрафы, а также за недвижимость необходимо платить повышенную ставку налога.

В начале этого года владелец получил отметку о выполнении условий для начала строительных работ, предусматривающих снос здания. С учетом текущей ситуации самоуправление свяжется с владельцем, чтобы обсудить дальнейшие работы по приведению объекта в порядок.