В марте исполнится год с тех пор, как в Латвийском совете присяжных адвокатов (ЛСПА) сменилось руководство - кресло председателя занял присяжный адвокат Саулведис Варпиньш, пишет Diena.

Предыдущий глава ЛСПА Янис Розенбергс руководил советом восемь лет, и этот период был сравнительно спокойным, без громких скандалов, что позволило ему прошлой осенью стать сенатором департамента по уголовным делам Верховного суда. По сравнению с периодом руководства Розенбергса первый год Варпиньша на посту руководителя совета был достаточно бурным, что начало сказываться на репутации адвокатуры.

За этот год новый состав ЛСПА оказался вовлечен в несколько скандалов - совету вменяются в вину серьезные и продолжительные нарушения закона, в том числе то, что из рядов адвокатов не были исключены лица, осужденные по уголовным делам. Ситуация зашла настолько далеко, что проверку о возможных нарушениях закона со стороны ЛСПА была вынуждена начать даже прокуратура, а это беспрецедентный случай, когда прокуратура оценивает деятельность профессиональной организации адвокатов.

По-настоящему скандальным стало и заседание юридической комиссии Сейма 9 декабря 2025 года, на которое по инициативе председателя комиссии Андрея Юдина были приглашены представители ЛСПА для того, чтобы предоставить информацию и разъяснения о возможных нарушениях норм закона об адвокатуре. В начале заседания Юдин указал, что в его распоряжении оказались предоставленные информатором данные о длительных нарушениях закона со стороны совета и несоблюдении требований ст. 16 закона об адвокатуре, предусматривающей обязанность исключать из числа адвокатов лиц, осужденных за умышленные преступления. Юдин сообщил, что получил из информационного центра Министерства внутренних дел данные о более чем 30 ранее осужденных адвокатах, которые, согласно закону, подпадают под критерии исключения.

ЛСПА на заседании представляли два члена совета - Варпиньш и Дайга Силиня. Получив слово, Варпиньш начал с упреков в адрес Юдина, заявив, что ЛСПА - не та организация, которую юридическая комиссия Сейма имеет право приглашать для дачи объяснений, и призвал Юдина аргументировать, на каком основании ЛСПА вызвана на заседание. Далее, перейдя к сути вопроса, Варпиньш отрицал какие-либо нарушения закона и заявил о подрыве репутации адвокатуры утверждениями Юдина о несоблюдении закона.