Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сейм решит, стоит ли выдавать граждан Латвии для уголовного преследования в Великобритании 0 107

Политика
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сейм решит, стоит ли выдавать граждан Латвии для уголовного преследования в Великобритании
ФОТО: LETA

Сейм сегодня передал в Комиссию по иностранным делам подготовленный Министерством юстиции (МЮ) законопроект, предусматривающий возможность выдачи граждан Латвии для уголовного преследования Великобритании, пишет ЛЕТА.

В МЮ указывают, что в настоящее время на основании заключенных международных договоров выдача граждан Латвии возможна в государства Европейского союза (ЕС), а также в США, Исландию, Норвегию и Австралию. До 2020 года Великобритания была государством-членом ЕС.

Законопроект "О выдаче граждан Латвии Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии" предусматривает, что граждан Латвии и неграждан можно будет выдавать Великобритании для уголовного преследования, судебного разбирательства и исполнения наказания, поясняет МЮ.

Латвия внесла оговорку к статье 603 Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, предусматривающую, что граждане Латвии не подлежат выдаче Великобритании, однако соглашение не ратифицировано Сеймом, и решение о выдаче граждан должен принять парламент.

Британские учреждения неоднократно обращались к ответственным органам Латвии с целью содействия сотрудничеству в вопросах выдачи подданных Великобритании, поскольку имеются основания полагать, что отдельные лица, находящиеся в Латвии, совершили особо тяжкие преступления, сообщает министерство.

Читайте нас также:
#Латвия #Великобритания #парламент
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Министр обнаружил в Латвии признаки экономического рывка
Изображение к статье: Премьер отчиталась за демографию и зарплаты
Изображение к статье: «Силиня руководит правительством, как командой» Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео