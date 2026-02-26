Сейм сегодня передал в Комиссию по иностранным делам подготовленный Министерством юстиции (МЮ) законопроект, предусматривающий возможность выдачи граждан Латвии для уголовного преследования Великобритании, пишет ЛЕТА.

В МЮ указывают, что в настоящее время на основании заключенных международных договоров выдача граждан Латвии возможна в государства Европейского союза (ЕС), а также в США, Исландию, Норвегию и Австралию. До 2020 года Великобритания была государством-членом ЕС.

Законопроект "О выдаче граждан Латвии Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии" предусматривает, что граждан Латвии и неграждан можно будет выдавать Великобритании для уголовного преследования, судебного разбирательства и исполнения наказания, поясняет МЮ.

Латвия внесла оговорку к статье 603 Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, предусматривающую, что граждане Латвии не подлежат выдаче Великобритании, однако соглашение не ратифицировано Сеймом, и решение о выдаче граждан должен принять парламент.

Британские учреждения неоднократно обращались к ответственным органам Латвии с целью содействия сотрудничеству в вопросах выдачи подданных Великобритании, поскольку имеются основания полагать, что отдельные лица, находящиеся в Латвии, совершили особо тяжкие преступления, сообщает министерство.