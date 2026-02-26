Baltijas balss logotype
В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля 1 449

В мире
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
ФОТО: Global Look Press

Politico: США предпочли бы, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану.

Власти Соединенных Штатов хотят, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану, после чего к боевым действиям присоединятся силы США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По мнению представителей администрации президента США Дональда Трампа, израильская атака спровоцирует ответные действия со стороны Ирана, что поможет заручиться поддержкой американских избирателей для нанесения удара по исламской республике со стороны США.

«В администрации и вокруг нее бытует мнение, что с политической точки зрения будет гораздо лучше, если израильтяне пойдут на это первыми и в одиночку, а иранцы нанесут ответный удар по нам и дадут нам больше оснований для действий», — сказал один из собеседников издания.

Ранее американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что США могут нанести ограниченные удары по Ирану в течение нескольких дней, однако откажутся от наземной операции. По его словам, Вашингтон стремится дать иранцам «возможность свергнуть свое правительство», которое «никогда не было так слабо».

#Иран #США #Израиль #Дональд Трамп #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    26-го февраля

    Как сказал Такер Карлсон,общество Америки отворачивается от Израиля и особенно молодое поколение... И удар по Ирану возможен только сейчас-дпльше зачморят израильское лобби и всех ,кто его поддерживает.Всех не посадите,констатирует Карлсон.

    6
    1

