Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал один из худших кризисов внутри Европейского союза (ЕС), выступив против плана Брюсселя по предоставлению многомиллиардного кредита Украине. Об этом сообщает Politico.

«Орбан вызвал один из худших внутренних кризисов ЕС за последние годы в прошлые выходные своей оппозицией плану Евросоюза», — передает издание.

По словам трех дипломатов ЕС, лидеры стран сообщества ищут способы «обеспечить Орбану победу», которая позволит ему отказаться от блокирования финансирования Украины. Они указали, что «победа» может быть достигнута в форме обещания возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее Орбан заявил, что не может поддержать какое-либо благоприятное решение для Украины до тех пор, пока Киев не перестанет ограничивать поставки российской нефти через «Дружбу». Венгерский премьер подчеркнул, что не может делать вид, будто ничего не произошло, и поддерживать инициативу, которую он лично не одобряет.