Михаил Галустян после развода нашел новую любовь 0 487

Lifenews
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Михаил Галустян после развода нашел новую любовь

Михаил Галустян нашел новые отношения менее чем через год после развода. Артист откровенно рассказал о своем амурном статусе, не раскрывая при этом имя избранницы.

Новый роман после развода

Михаил Галустян и его жена Виктория прожили вместе 18 лет, воспитали двух дочерей, но брак не устоял. Сейчас юморист снова влюблен. В интервью он сообщил: «Любви все возрасты покорны! И мое сердце сейчас занято».

При этом Галустян подчеркнул, что не собирается раскрывать имя партнерши, предпочитая сохранить интригу вокруг личной жизни. Артист продолжает активно работать: «Но считаю, что в работе и в карьере я еще не все сказал. Так что планов много!»

Интерес фанатов

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможных романтических интересах Галустяна. В декабре 2025 года певица Ольга Бузова рассказала, что звезда «Дома-2» Ирина Пинчук проявляла к юмористу внимание во время съемок телешоу в Китае. Михаил Галустян пока не комментировал эти домыслы.

Поклонники юмориста активно обсуждают его личную жизнь, но сам артист сосредоточен на гармонии между творчеством и новым этапом личной жизни.

Источник

#интервью #развод #Ольга Бузова #Михаил Галустян #знаменитости #романтика #слухи
