Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний 0 316

Lifenews
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний
ФОТО: Unsplash

Сон под звуки дорожного движения вызывает стресс для сердца и сосудов.

Даже одна ночь под звуки дорожного движения может вызвать стресс для сердца и сосудов. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Cardiovascular Research (CR). Работа помогает объяснить, почему люди, живущие рядом с оживленными трассами, чаще страдают гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В рандомизированном двойном слепом эксперименте участвовали 74 здоровых добровольца. В разные ночи они спали либо в тишине, либо под запись 30 или 60 эпизодов автомобильного шума с пиковыми значениями около 60 децибел — типичным уровнем для городской среды. Уже на следующее утро у участников, подвергшихся шуму, фиксировалось ухудшение функции сосудов: показатель их расширения снижался с 9,35 процента в контрольной группе до 8,19 процента и 7,73 процента соответственно. Одновременно увеличивалась частота сердечных сокращений и ухудшалось качество сна.

Анализ крови выявил изменения белков, связанных с воспалением и стрессовой реакцией организма. По словам авторов, даже во сне организм продолжает реагировать на внешние раздражители, активируя механизмы стресса. Повторяющееся воздействие такого шума может со временем способствовать развитию гипертонии и ишемической болезни сердца.

Исследователи подчеркивают, что защита сна — важный элемент профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо индивидуальных мер, таких как шумоизоляция или изменение планировки жилья, они призывают к более строгому регулированию транспортного шума на уровне городского планирования.

Читайте нас также:
#медицина #шум #профилактика #сон #стресс #гипертония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео