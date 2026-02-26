Baltijas balss logotype
Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков 0 112

Lifenews
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
ФОТО: Freepik

Sleep: нарушение режима сна меняет структуру мозга у подростков.

Несовпадение режима сна в будни и выходные оказалось связано с изменениями в структуре и работе мозга подростков. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Sleep.

В анализ включили данные 3507 детей в возрасте около 12 лет. Более чем у трети участников разница между временем сна в учебные дни и выходные превышала два часа. Такой регулярный «сдвиг» режима оказался связан не только с более высоким индексом массы тела, но и с изменениями в ключевых мозговых сетях.

У подростков с наиболее выраженным рассогласованием сна фиксировалась более слабая связность таламуса — структуры, участвующей в обработке информации и регуляции бодрствования. Также снижалась эффективность сетей, отвечающих за внимание, эмоциональную регуляцию и мотивацию. Кроме того, исследователи обнаружили уменьшение толщины и объема некоторых участков коры, связанных с социальным поведением и обработкой эмоций.

Авторы подчеркивают, что регулярные колебания режима сна в период активного развития мозга могут влиять на формирование нейронных связей. По их мнению, стабильный график сна может быть важным фактором поддержания когнитивного и эмоционального здоровья в подростковом возрасте.

#развитие #образ жизни #подростки #сон #мозг #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
