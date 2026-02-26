"Пропагандист Норкин задался вопросом: в чем мотивы людей, которые уехали из России после объявления о частичной мобилизации? - Основной ответ трусость и отсутствие патриотизма. С первым я не согласен. А второе требует некоторых комментариев", - пишет аналитик, профессор Сергей Лопатников.

Ученый и аналитик Сергей Лопатников является заведующим американской лабораторией методов математического моделирования в университете Делавэра (США), в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ (Московского государственного университета). С начала 2000-х живет в США. Вот что он пишет:

"Россия сегодня легла поперек дороги истории, начав противодействие исторически неизбежной и необходимой глобализации. По существу, из России "валят" те, что не желает оказывать в клетке, да еще с навязываемой религиозностью, плос не считающим нужным жертвовать жизнью ради яхт Абрамовича, тогда как мир огромен и прекрасен.

Я писал совсем недавно, что если Россия развалится, абсолютное большинство жителей России этого не заметят, как не заметили распада СССР - и не будут замечать, пока не возобновятся войны Твери с Москвой. А жители Дальнего Востока - тоже писал - если США начнут, паче чаяния, раздавать американские паспорта, то вряд ли там найдется пара человек (не буду писать - сумасшедших) которые от них откажутся.

И это не плохо и не хорошо. Просто мир изменился. Цивилизованный мир перестал быть деревенским, человек живет в доме, но дом находится в мире, а не в деревне, в которой где родился, там и пригодился.

Сегодня у многих и многих родственники раскиданы по всему миру и между ними сохраняются самые тесные связи и коммуникации - благодаря интернету, телефонам, спутниковой связью.

Что я получаю за счет своих налогов, если медицина - платная, образование - по крайней мере высшее - платное, жилье - платное, всё платно! - Стандартное соображение американцев правого спектра: "Я плачу налоги, единственно чтобы содержать кучу каких-то бездельников?!" - И что на это можно возразить? - Ничего. Ах, ну да, еще армия. Но армия давно перестала быть частью затрат. Сегодня в развитых странах армия - это способ занять потенциальных безработных и обеспечить необходимую для работы промышленности, выпускающий потребительские товары покупательную способность. Это деньги, разбрасываемые с военного вертолета... Ну и полиция. Да. Вот качественная полиция нужна в широком смысле слова.

Ну, а вечный патриотический аргумент "любви к березкам" - аргумент слабый даже если березки любишь. Березок этих в мире много.

Язык? - Уже сейчас есть голосовые и письменные переводчики онлайн. А лет через десять языковой барьер просто исчезнет. Вы будете говорить на своем языке, а ваш визави будет слышать как вы, своим же голосом, говорите на его языке - хоть на русском, хоть на суахили.

Так что поперек истории лучше не ложиться. Она раздавит", - считает американский профессор.

