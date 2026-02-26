Baltijas balss logotype
Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины 0 916

Спорт
Дата публикации: 26.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины

Сергей Бубка не может носить звание Героя Украины, ведь он подыгрывает России и допускает флаги страны-оккупанта в организациях, которые возглавляет.

Об этом сказал в Верховной Раде Украины скелетонист Владислав Гераскевич, которому, по решению Международного олимпийского комитета, было запрещено выступать на Зимних Олимпийских играх-2026 из-за того, что он надел "шлем памяти" с фотографиями погибших украинских спортсменов. Он был в сессионном зале вместе с отцом, который является его тренером. Как сообщает корреспондент УНИАН, зал аплодисментами встретил его в сессионном зале, а он поблагодарил за поддержку.

"У нас есть несколько представителей от Украины в МОК. Сейчас я говорю о господине Бубке, который до сих пор носит звание Героя Украины. И на самом деле мне стыдно, что он носит это звание. Он не должен его носить. Человек системно уничтожает Украину, он торгует с оккупантами, он допускает российские флаги в организациях, которые возглавляет. Человек на самом деле подыгрывает России. И когда он носит звание Героя Украины, которое сейчас часто присваивается посмертно, то это недопустимо", - подчеркнул он.

Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя Украины путем наложения на него санкций.

Он отметил, что важно объединяться вокруг Украины, несмотря на политическую принадлежность. "Но когда начался скандал, когда ущемляли память о наших погибших украинцах, наших героях, то мы были объединены, а когда мы объединены, то мир гораздо охотнее объединяется вокруг нас", - сказал Гераскевич.

По его словам, если украинцы будут объединены, то будут побеждать и в соревнованиях, и в судах, и на поле боя. Гераскевич также "подколол" депутатов, которые не всегда приходят работать в сессионный зал парламента.

"Часто вижу, что здесь много свободных мест. Я здесь впервые нахожусь, но я так понял, что уже победил некоторых ваших коллег по количеству посещений пленарных заседаний", - зал эти слова Гераскевича встретил смехом и аплодисментами.

#спортсмены #Украина #санкции #спорт #патриотизм #Россия #политика
Оставить комментарий

