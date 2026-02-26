Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лига чемпионов. «Галатасарай» выбил «Ювентус» 0 118

Спорт
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лига чемпионов. «Галатасарай» выбил «Ювентус»

«Ювентус» дома победил «Галатасарай» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов — 3:2 д.в.

«Ювентус» дома победил «Галатасарай» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов — 3:2 д.в.

Хозяева, уступившие на выезде со счетом 2:5, играли в меньшинстве с 48-й минуты после удаления защитника Ллойда Келли, однако сумели забить трижды и перевести противостояние в экстратаймы.

«Галатасарай» в дополнительное время забил два мяча и проследовал в 1/8 финала.

ЮВЕНТУС — ГАЛАТАСАРАЙ — 3:2 д.в.

ТУРИН. «Алльянц». Начало в 23.00.

СУДЬЯ: Пинейру (Португалия).

ЮВЕНТУС: Перин — Гатти, Келли, Маккенни, Калюлю (Костич, 109), Локателли (к) (Опенда, 109), Копмейнерс, Тюрам (Аджич, 77), Кенан Йылдыз (Миретти, 103), Консейсау (Жегрова, 67), Дэвид (Бога, 67).

ГАЛАТАСАРАЙ: Угурджан Чакыр — Санчес, Абдюлкерим Бардакджы (к), Якобс (Эрен Элмали, 87), Шоллои (Боэ, 59), Торрейра (Синго, 103), Лемина (Икарди, 87), Сара (Гюндоган, 71), Барыш Йылмаз, Ланг (Сане, 59), Осимхен.

ГОЛЫ: 1:0 — Локателли (37, с пенальти). 2:0 — Гатти (70). 3:0 — Маккенни (82). 3:1 — Осимхен (106). 3:2 — Барыш Йылмаз (119).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Осимхен (14), Келли (25), Кенан Йылдыз (31), Шоллои (33), Сара (60), Угурджан Чакыр (111).

УДАЛЕНИЕ: Келли (49, Ювентус).

Первый матч — 2:5

Читайте нас также:
#футбол #спорт #лига чемпионов
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый рейтинг ВТА: Арина Соболенко продолжает лидировать, опережая ближайшую преследовательницу более чем на 3000 очков
Изображение к статье: Королевские гонки оказались под угрозой срыва из-за американо-иранского конфликта
Изображение к статье: «Манчестер Юнайтед», уволивший Аморима, обыграл «Кристал Пэлас» и взобрался на третье место в таблице
Изображение к статье: Назван фаворит на победу в Лиге чемпионов после жеребьёвки 1/8 финала

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео