«Ювентус» дома победил «Галатасарай» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов — 3:2 д.в.

Хозяева, уступившие на выезде со счетом 2:5, играли в меньшинстве с 48-й минуты после удаления защитника Ллойда Келли, однако сумели забить трижды и перевести противостояние в экстратаймы.

«Галатасарай» в дополнительное время забил два мяча и проследовал в 1/8 финала.

ЮВЕНТУС — ГАЛАТАСАРАЙ — 3:2 д.в.

ТУРИН. «Алльянц». Начало в 23.00.

СУДЬЯ: Пинейру (Португалия).

ЮВЕНТУС: Перин — Гатти, Келли, Маккенни, Калюлю (Костич, 109), Локателли (к) (Опенда, 109), Копмейнерс, Тюрам (Аджич, 77), Кенан Йылдыз (Миретти, 103), Консейсау (Жегрова, 67), Дэвид (Бога, 67).

ГАЛАТАСАРАЙ: Угурджан Чакыр — Санчес, Абдюлкерим Бардакджы (к), Якобс (Эрен Элмали, 87), Шоллои (Боэ, 59), Торрейра (Синго, 103), Лемина (Икарди, 87), Сара (Гюндоган, 71), Барыш Йылмаз, Ланг (Сане, 59), Осимхен.

ГОЛЫ: 1:0 — Локателли (37, с пенальти). 2:0 — Гатти (70). 3:0 — Маккенни (82). 3:1 — Осимхен (106). 3:2 — Барыш Йылмаз (119).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Осимхен (14), Келли (25), Кенан Йылдыз (31), Шоллои (33), Сара (60), Угурджан Чакыр (111).

УДАЛЕНИЕ: Келли (49, Ювентус).

Первый матч — 2:5