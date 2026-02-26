Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лига чемпионов. «Аталанта» совершила мегакамбэк 0 133

Спорт
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лига чемпионов. «Аталанта» совершила мегакамбэк

«Аталанта» дома победила дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов — 4:1.

Хозяева вели 3:0 в ходе поединка, но гости сумели отыграть один мяч за 15 минут до конца благодаря голу Карима Адейеми. Решающий мяч в компенсированное время с пенальти забил Лазар Самарджич.

Итальянская команда, уступившая на выезде со счетом 0:2, пробилась в следующую стадию плей-офф.

АТАЛАНТА — БОРУССИЯ Д — 4:1

БЕРГАМО. «Атлети Адзурри д’Италия». Начало в 20.45.

СУДЬЯ: Мартинес (Испания).

АТАЛАНТА: Карнесекки — Колашинац (Аханор, 72), Хин, Скальвини (Джимсити, 77), Бернаскони, Пашалич, де Рон (к), Дзаппакоста, Залевски (Сулемана, 85), Самарджич, Скамакка (Крстович, 72).

БОРУССИЯ Д: Кобель — Бенсебаини, Антон, Эмре Джан (к), Свенссон, Нмеча, Беллингем (Адейеми, 70), Рюэрсон (Коуту, 70), Брандт (Чуквуэмека, 60), Байер (Силва, 60), Гирасси.

ГОЛЫ: 1:0 — Скамакка (5). 2:0 — Дзаппакоста (45). 3:0 — Пашалич (57). 3:1 — Адейеми (75). 4:1 — Самарджич (98+, с пенальти).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бенсебаини (13, 97+), Эмре Джан (53), Силва (69), Хин (69).

УДАЛЕНИЕ: Бенсебаини (97+, Боруссия Д).

Первый матч — 0:2

Читайте нас также:
#футбол #спорт #лига чемпионов
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый рейтинг ВТА: Арина Соболенко продолжает лидировать, опережая ближайшую преследовательницу более чем на 3000 очков
Изображение к статье: Королевские гонки оказались под угрозой срыва из-за американо-иранского конфликта
Изображение к статье: «Манчестер Юнайтед», уволивший Аморима, обыграл «Кристал Пэлас» и взобрался на третье место в таблице
Изображение к статье: Назван фаворит на победу в Лиге чемпионов после жеребьёвки 1/8 финала

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео