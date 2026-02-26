Хозяева вели 3:0 в ходе поединка, но гости сумели отыграть один мяч за 15 минут до конца благодаря голу Карима Адейеми. Решающий мяч в компенсированное время с пенальти забил Лазар Самарджич.

Итальянская команда, уступившая на выезде со счетом 0:2, пробилась в следующую стадию плей-офф.

АТАЛАНТА — БОРУССИЯ Д — 4:1

БЕРГАМО. «Атлети Адзурри д’Италия». Начало в 20.45.

СУДЬЯ: Мартинес (Испания).

АТАЛАНТА: Карнесекки — Колашинац (Аханор, 72), Хин, Скальвини (Джимсити, 77), Бернаскони, Пашалич, де Рон (к), Дзаппакоста, Залевски (Сулемана, 85), Самарджич, Скамакка (Крстович, 72).

БОРУССИЯ Д: Кобель — Бенсебаини, Антон, Эмре Джан (к), Свенссон, Нмеча, Беллингем (Адейеми, 70), Рюэрсон (Коуту, 70), Брандт (Чуквуэмека, 60), Байер (Силва, 60), Гирасси.

ГОЛЫ: 1:0 — Скамакка (5). 2:0 — Дзаппакоста (45). 3:0 — Пашалич (57). 3:1 — Адейеми (75). 4:1 — Самарджич (98+, с пенальти).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бенсебаини (13, 97+), Эмре Джан (53), Силва (69), Хин (69).

УДАЛЕНИЕ: Бенсебаини (97+, Боруссия Д).

Первый матч — 0:2