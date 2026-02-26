Мадридский «Реал» дома взял верх над «Бенфикой» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов — 2:1.

На гол Рафы Силвы хозяева ответили мячами Орельена Чуамени и Винисиуса Жуниора.

«Сливочные», победившие на выезде со счетом 1:0, вышли в следующую стадию плей-офф, где также выступит прошлогодний победитель «ПСЖ», справившийся с «Монако» (3:2, 2:2).

Напомним, «Бенфика» Жозе Моуринью оказалась в «стыках» благодаря драматичной победе над «Реалом» в заключительном туре общего этапа.

РЕАЛ — БЕНФИКА — 2:1

МАДРИД. «Сантьяго Бернабеу». Начало в 23.00.

СУДЬЯ: Винчич (Словения).

РЕАЛ: Куртуа — Рауль Асенсио (Алаба, 77), Рюдигер, Каррерас (Ф.Гарсия, 91+), Александр-Арнолд, Чуамени, Камавинга (Мастантуоно, 77), Вальверде (к), Винисиус Жуниор, Арда Гюлер (Паласиос, 84), Г.Гарсия (Питарч, 84).

БЕНФИКА: Трубин — Отаменди (к), Араужу, Даль, Дедич, Баррейру (Лопеш Кабрал, 91+), Риос, Рафа Силва, Шельдеруп (Барренечеа, 85), Эурснес (Иванович, 85), Павлидис.

ГОЛЫ: 0:1 — Рафа Силва (14). 1:1 — Чуамени (16). 2:1 — Винисиус Жуниор (80).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Риос (35), Отаменди (51), Рауль Асенсио (57), Паласиос (96+).

Первый матч — 1:0

Результат дня:

ПСЖ — Монако — 2:2

Голы: 0:1 — Аклиуш (45). 1:1 — Маркиньос (60). 2:1 — Кварацхелия (66). 2:2 — Тезе (91+).

Удаление: Кулибали (59, Монако).

Первый матч — 3:2