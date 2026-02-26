В среду, 25 февраля, завершился стыковой этап плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого стали известны последние четыре клуба, пробившиеся в 1/8 финала.

Путевки в следующий раунд по сумме двух матчей завоевали «Аталанта», «ПСЖ», «Реал» и «Галатасарай».

Ранее прямой выход в 1/8 финала по итогам общего этапа обеспечили себе «Барселона», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария». Еще четыре вакансии по итогам стыковых матчей заполнили «Атлетико», «Байер», «Буде-Глимт» и «Ньюкасл».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля.