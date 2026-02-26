Baltijas balss logotype
Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД

Наша Латвия
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД

"Я думаю, что для людей это так же просто, как и было до сих пор. Нужно зайти в систему электронного декларирования Службы государственных доходов (EDS), открыть свою годовую декларацию о доходах за 2025 год, нажать кнопку "обновить данные", и вся информация, которая имеется в распоряжении Службы государственных доходов (СГД), подтянется, и будут видны все ваши данные", - пояснила в эфире TV24 генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке.

Отвечая на вопрос о том, какие изменения связаны с нововведениями этого года (подаются декларации за 2025 год), когда изменилась налоговая политика, Шмите-Роке отметила, что больше нет сложных методов расчета дифференцированного необлагаемого минимума и многих других нюансов, когда 1 марта ожидали как чуда - будет ли переплата или нет, пишет nra.lv.

"С 1 января 2025 года вы в свои кошельки получили все, что вам полагается, - для всех действует единая налоговая ставка 25,5%. Для тех, чьи доходы превышают 105 000 евро в год, ставка выше - 33%. У людей есть волнение: как же, у меня теперь не будет переплаты налога, я к этому привык. Вы получали все деньги каждый месяц, поэтому переплата образуется только в том случае, если вы подадите оправданные расходы на лечение или образование", - пояснила генеральный директор СГД.

(1)
  IO
    Iljuha Oblomоv
    27-го февраля

    Это вы должны подавать СВОИ ДЕКЛАРАЦИИ С ВАШИМИ ДОХОДАМИ....!!!! И ПРОВОДИТЬ -ПОЛНЫЙ АУДИТ "ЧИНУШ"- !!!!!!!!!

    9
    0

