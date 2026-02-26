Baltijas balss logotype
Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво 4 2349

Наша Латвия
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво

Пивоваренная отрасль балансирует на грани выживания, утверждает Петерис Лининьш, глава Латвийского союза пивоваров.

С одной стороны - климатические аномалии и глобальная нестабильность, из-за которых взлетели цены на солод и хмель.

С другой - подорожание энергоносителей, упаковки и логистических цепочек. Не последнюю роль играет и кадровый вопрос: затраты на содержание персонала продолжают расти.

А еще сдача бутылок – несмотря на общую поддержку депозитной системы, участие в ней для бизнеса с 1 января стало дороже. Сильнее всего изменения ударили по тем, кто использует многоразовое стекло универсального дизайна - здесь тариф вырос сразу на 16,5%. Для одноразового стекла и индивидуальной тары рост составил 0,8% и 4,5% соответственно.

Финальным аккордом в весеннем подорожании станет увеличение акциза с 1 марта, которое приведет к подорожанию и, очевидно, отпугнет часть покупателей.

Статистика Службы госдоходов подтверждает: интерес к пиву в Латвии угасает. За 10 месяцев 2025 года объемы производства упали на 7,5% (до 61,1 млн литров). Реальное потребление на внутреннем рынке просело на 6,4%, а экспортные показатели и вовсе обвалились на 37,1%.

Лининьш связывает это с переменой привычек латвийцев, высокой чувствительностью к ценникам и жесткой конкуренцией со стороны других напитков.

#цены #Латвия #акциз #пиво #экспорт #потребление
Антон Городницкий
Оставить комментарий

(4)
  • MiU
    Made in USSR
    26-го февраля

    "...чисто латвийской фирмы..." Ой, а какое пиво? Ну интересно же! Можбыть Алдарис? Или Лачплесис? А может быть Бауска или Пиебалга? Или Валмиермуйжа? А вдруг - Цесис? Ну, право слово, интересно же... :-) P.S. Все сейчас та-а-а-акие кру-у-у-тые пивовары! Поэтому не подскажите мне (обезьянке): зачем водой бадяжить сладкую БЕЗАЛКОГОЛЬНУЮ смесь (сусло)?

    18
    2
  • IB
    Inar Bertrand
    26-го февраля

    Нет качества...просто добавляют спирт и вперед....

    33
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го февраля

    Причина одна. Латвийское пиво стало полное гавно. Неделю назад купить пять бутылок определенной и чисто латвийской фирмы. А внутри разбадяженное сусло с водой. Остальные даже не открывал, все выкинул в мусорный контейнер. И это был последний раз когда я покупал латвийское пиво.

    40
    5
  • КМ
    Кот Матроскин
    26-го февраля

    Да пиво наше дико деградировало за последние годы, и это не только моё мнение. Что то сделали с технологией или там теперь больше химии для удешевления, не знаю. Только любимые прежде местные марки давно не приносят того удовольствия, а порой бывают и странные аллергичиские реакции. Так что я уже пару лет если пива хочется, беру импортное, чешкое например.

    70
    4
