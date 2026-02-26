С одной стороны - климатические аномалии и глобальная нестабильность, из-за которых взлетели цены на солод и хмель.

С другой - подорожание энергоносителей, упаковки и логистических цепочек. Не последнюю роль играет и кадровый вопрос: затраты на содержание персонала продолжают расти.

А еще сдача бутылок – несмотря на общую поддержку депозитной системы, участие в ней для бизнеса с 1 января стало дороже. Сильнее всего изменения ударили по тем, кто использует многоразовое стекло универсального дизайна - здесь тариф вырос сразу на 16,5%. Для одноразового стекла и индивидуальной тары рост составил 0,8% и 4,5% соответственно.

Финальным аккордом в весеннем подорожании станет увеличение акциза с 1 марта, которое приведет к подорожанию и, очевидно, отпугнет часть покупателей.

Статистика Службы госдоходов подтверждает: интерес к пиву в Латвии угасает. За 10 месяцев 2025 года объемы производства упали на 7,5% (до 61,1 млн литров). Реальное потребление на внутреннем рынке просело на 6,4%, а экспортные показатели и вовсе обвалились на 37,1%.

Лининьш связывает это с переменой привычек латвийцев, высокой чувствительностью к ценникам и жесткой конкуренцией со стороны других напитков.