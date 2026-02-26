Хотя большинство общества считает, что в Латвии существует гендерное равенство, новейшие данные показывают существенный разрыв между опытом женщин и мужчин. В то время как мужчины чаще оценивают ситуацию как упорядоченную, женщины в повседневной жизни по-прежнему ощущают неравенство — особенно в семье и в вопросах оплаты труда, в передаче TV3 «900 секунд» отметила соучредитель «Novatore» Дагния Лейиня.

Лейиня представила результаты новейшего «барометра Novatore» — 68% общества считают, что в Латвии существует гендерное равенство, однако ответы существенно различаются в зависимости от пола. «Похоже, что женщины с одной планеты, а мужчины — с другой планеты», — указала TV3 Лейиня.

61% женщин считают, что неравенство по-прежнему существует, тогда как почти 80% мужчин оценивают ситуацию более оптимистично. Оценивая конкретные сферы — домашние обязанности, воспитание детей, рабочую среду и оплату труда, — женщины чаще видят «стакан наполовину пустым», тогда как мужчины — «наполовину полным».

Особенно тревожная картина вырисовывается в семьях. Около 70% женщин считают, что именно в распределении домашних обязанностей и уходе за детьми сохраняется неравенство, тогда как мужчины ощущают это реже.

«Среда, которую можно регулировать правилами и нормами, упорядочена лучше, чем внутренняя частная жизнь семьи», — пояснила Лейиня.

Это означает, что в публичном пространстве механизмы равенства работают эффективнее, однако в частной сфере по-прежнему доминируют традиционные модели, укоренившиеся в детском опыте и передающиеся из поколения в поколение. Кроме того, треть общества за последние два года лично сталкивалась с гендерным неравенством, и об этом опыте чаще сообщают женщины.

На рынке труда ситуация постепенно улучшается — гендерный разрыв в оплате труда в Латвии сократился примерно до 14%. Однако данные также выявляют различия в амбициях.

И женщины, и мужчины считают, что для полноценной жизни необходимо около 2300 евро «на руки» в месяц, однако после 40 лет желаемый уровень оплаты труда у женщин снижается примерно до 2100 евро, тогда как у мужчин он возрастает примерно до 2800 евро.

«Женщины стали смелее», — признала Лейиня, однако уход за детьми и домашние обязанности часто означают компромиссы в карьере и доходах. Эта цепочка взаимосвязанных факторов — самооценка, роль в семье и реалии рынка труда — по-прежнему поддерживает разрыв в оплате труда и возможностях между полами.