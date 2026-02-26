Певица Земфира сменила место жительства, переехав из Парижа в Лондон, и взяла паузу в концертной деятельности до мая 2026 года. Поклонники обсуждают возможные причины — от бытовых обстоятельств до карьерных ограничений.

Переезд и новые условия жизни

Земфира жила в Париже на бульваре Сен-Дени — историческом районе с архитектурой XIX века, театрами и дорогими ресторанами. За последние годы район стал небезопасным: смешение туристических улиц, бытовые конфликты и рост криминальных случаев сделали пребывание там менее комфортным. Артистка предпочитает тишину и сосредоточенность для творчества, поэтому переезд в Лондон стал логичным решением.

Лондон обеспечивает больше приватности, строгий городской порядок и возможность спокойно работать над музыкой. Вместе с Земфирой в Великобританию переехала Рената Литвинова. Обе выбирают Лондон как пространство для творческого перезапуска.

Пауза в концертной деятельности

Земфира приостанавливает гастроли до мая 2026 года. Это связано с переездом, адаптацией к новому месту и ограничениями, которые накладывает её статус «иностранного агента» в России. Выступления по странам СНГ стали сложны из-за визовых и юридических ограничений, а инциденты с концертами летом 2025 года показывают, насколько уязвимым оказался график артистки.

Пауза позволит Земфире сосредоточиться на творчестве в Лондоне, подготовить новые проекты и обдумать дальнейшие шаги в карьере.

Перспективы

Лондонская тишина и культурная атмосфера создают условия для поиска нового звучания и формата общения с публикой, свободного от геополитических ограничений. Пока неизвестно, будет ли это новый альбом или иной творческий проект, но история показывает, что молчание Земфиры почти всегда предшествует громкому возвращению на сцену.

