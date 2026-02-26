Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лондон вместо Парижа: Земфира приостановила сценическую деятельность 1 406

Lifenews
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лондон вместо Парижа: Земфира приостановила сценическую деятельность

Певица Земфира сменила место жительства, переехав из Парижа в Лондон, и взяла паузу в концертной деятельности до мая 2026 года. Поклонники обсуждают возможные причины — от бытовых обстоятельств до карьерных ограничений.

Переезд и новые условия жизни

Земфира жила в Париже на бульваре Сен-Дени — историческом районе с архитектурой XIX века, театрами и дорогими ресторанами. За последние годы район стал небезопасным: смешение туристических улиц, бытовые конфликты и рост криминальных случаев сделали пребывание там менее комфортным. Артистка предпочитает тишину и сосредоточенность для творчества, поэтому переезд в Лондон стал логичным решением.

Лондон обеспечивает больше приватности, строгий городской порядок и возможность спокойно работать над музыкой. Вместе с Земфирой в Великобританию переехала Рената Литвинова. Обе выбирают Лондон как пространство для творческого перезапуска.

Пауза в концертной деятельности

Земфира приостанавливает гастроли до мая 2026 года. Это связано с переездом, адаптацией к новому месту и ограничениями, которые накладывает её статус «иностранного агента» в России. Выступления по странам СНГ стали сложны из-за визовых и юридических ограничений, а инциденты с концертами летом 2025 года показывают, насколько уязвимым оказался график артистки.

Пауза позволит Земфире сосредоточиться на творчестве в Лондоне, подготовить новые проекты и обдумать дальнейшие шаги в карьере.

Перспективы

Лондонская тишина и культурная атмосфера создают условия для поиска нового звучания и формата общения с публикой, свободного от геополитических ограничений. Пока неизвестно, будет ли это новый альбом или иной творческий проект, но история показывает, что молчание Земфиры почти всегда предшествует громкому возвращению на сцену.

Источник

Читайте нас также:
#музыка #Париж #Лондон #карьера #творчество #концерты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • YY
    Yu Yu
    26-го февраля

    После корабли в моей гавани жечь, что то было еще громкое?

    7
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео