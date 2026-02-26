Baltijas balss logotype
Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС 1 682

В мире
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что национальный эгоизм приведет к распаду ЕС.

Безудержный эгоизм отдельных государств, входящих в Европейский союз (ЕС), приведет к распаду объединения. Главное условие развала сообщества назвал глава МИД Польши Радослав Сикорский в своем аккаунте социальной сети Х.

«Что приведет к распаду ЕС? Безудержный национальный эгоизм. Это опасно для безопасности и развития Польши!» — заявил дипломат.

Ранее журнал Politico сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал один из худших кризисов внутри Евросоюза, выступив против плана Брюсселя по предоставлению многомиллиардного кредита Украине.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».

#Польша #Украина #кризис #дипломатия #Россия #политика #Венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    26-го февраля

    Вряд ли Орбант победит на предстоящих выборах, так что надо немного подождать.

    2
    5

