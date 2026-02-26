Яркие «колбаски» из фруктового сока с орехами и цукатами — это неотъемлемая часть летнего отдыха на Черном море. Что такое чурчхела, в чем ее полезные свойства и кому стоит избегать этого лакомства?

Вы, вероятно, помните времена, когда по пляжам бродили «торговцы», громко выкрикивающие: «Горячая кукуруза! Чурчхела! Пахлава медовая!». Они перемещались вдоль побережья, спотыкаясь о лежащих на солнце отдыхающих, и если кукуруза была в более-менее комфортной упаковке, то чурчхела обычно висела на плече. И как же неприятно она приземлялась на потную спину продавца… Удивительно, что кто-то решался купить такое угощение. К счастью, эти времена остались в прошлом. Теперь чурчхелу можно приобрести и насладиться ею в более цивилизованных условиях. Так что же это за продукт и чем он полезен?

Чурчхела имеет грузинские корни. Именно в Грузии впервые придумали нанизывать орехи на нитку, окунать их в вареный до густоты виноградный сок с добавлением муки и затем сушить. Этот продукт стал не только сладким угощением к чаю, но и отличным высококалорийным перекусом для тех, кто отправлялся в долгий путь.

Сегодня чурчхелу изготавливают из различных орехов и соков. В нее даже начали добавлять цукаты. Однако классическим вариантом остаются грецкие орехи, обернутые в бордово-коричневую «оболочку» из виноградного сока с уникальной, слегка резиновой текстурой. В традиционном рецепте сахара нет. Но, покупая чурчхелу на рынке, вы можете лишь надеяться на честность продавца, который утверждает, что его бабушка готовила ее так же, как для своих внуков.

Польза чурчхелы

Все полезные вещества, содержащиеся в орехах и соке, присутствуют и в чурчхеле. Орехи богаты белком, калием, магнием, витаминами группы В и Е, клетчаткой, а соки — витаминами С и А, пектином и множеством минералов, которые накапливаются в фруктах и ягодах за их короткую, но насыщенную жизнь.

Как правило, кусочек классической чурчхелы дает вам, помимо перечисленного, еще фосфор, кальций, железо и ненасыщенные жирные кислоты. И, конечно, порцию радости — как и любая сладость, чурчхела наполняет энергией и способствует выработке серотонина и эндорфинов.

Пектин из сока и клетчатка из орехов обеспечивают длительное чувство сытости. Они помогают улучшить пищеварение и «подпитывают» полезные бактерии в кишечнике, создавая мощную защиту для иммунной системы. Умеренное потребление чурчхелы положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует уровень холестерина, снижает давление и укрепляет стенки сосудов. Чурчхела также полезна для работы мозга, за что стоит поблагодарить орехи и глюкозу.

В классической чурчхеле из виноградного сока содержится множество антиоксидантов. Они защищают клетки от повреждений свободными радикалами и помогают в профилактике различных серьезных заболеваний, включая онкологические.

Вред и противопоказания

Однако не стоит забывать и о недостатках. Во-первых, калорийность чурчхелы может достигать 500 ккал на 100 г в зависимости от состава. Прощай, стройная фигура, здравствуй, лишний вес. Также не следует забывать о наличии муки и возможном добавлении сахара в сок — людям с сахарным диабетом чурчхела совершенно не рекомендуется.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта также стоит проявлять осторожность — орехи могут быть трудны для переваривания.

Чурчхелу не следует употреблять при заболеваниях печени и почек. Кроме того, этот продукт содержит множество аллергенов — орехи, соки и мука с глютеном могут вызвать аллергические реакции. Если у вас есть сомнения относительно своего здоровья, лучше не рисковать.

И, конечно, важно следить за тем, где вы покупаете чурчхелу. Продукт, который был приготовлен и хранился с нарушением санитарных норм, может привести к пищевому отравлению или кишечной инфекции.