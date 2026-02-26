Baltijas balss logotype
Причины гниения капусты

Дом и сад
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Причины гниения капусты

В прошлом году друзья, посетившие меня на даче, заметили, что моя белокочанная капуста поражена черной ножкой. Я в этом сомневаюсь. Хотелось бы разобраться в признаках болезни и способах борьбы с ней.

 

Черная ножка — это заболевание, которое поражает молодые растения белокочанной капусты и другие капустные культуры. На корневой шейке наблюдается утончение и потемнение, появляются перетяжки. В результате растения начинают гнить и легко выдергиваются из почвы. Особенно подвержены этому заболеванию культуры, выращиваемые в парниках и пленочных теплицах. Высокая влажность почвы и воздуха, загущенные посевы, плохая вентиляция и резкие перепады температур способствуют распространению болезни. Возбудитель может сохраняться в растительных остатках и почве.

Чтобы предотвратить повторное возникновение болезни, обязательно дезинфицируйте парники и теплицы, а также рыхлите почву. Рекомендуется подсыпать к растениям чистый речной песок слоем 1-2 см. Опрыскивание триходермином, ризопланом или настоем полевого хвоща (20 г на 1 л воды) помогает сдерживать развитие заболевания. При обнаружении больных растений их следует немедленно удалять, а очаги поражения обрабатывать 1%-ным раствором бордоской жидкости или 3-5%-ным раствором перманганата калия (1 л на 1 м2).

