Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Объяснена связь походки человека и психического состояния 0 396

Lifenews
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
ФОТО: Unsplash

Некорректная походка может повлиять на психическое состояние человека.

Некорректная походка может повлиять на психическое состояние человека. Связь между ними объяснил врач-кинезиолог, фитотерапевт, подиатр Григорий Крутов.

Врач напомнил, что при каждом шаге синхронно работают десятки суставов, мышц, множество отделов нервной системы, отвечающих за координацию. Если же стопы перестают корректно выполнять свою опорную функцию, телу приходится компенсировать их работу. В результате мозг тратит дополнительные ресурсы, чтобы удерживать равновесие и координировать движения, деформированная стопа вовлекает в движение дополнительные группы мышц, что приводит к хроническому мышечному перенапряжению и усталости. А это, в свою очередь, перегружает центральную нервную систему. Вслед за тяжестью в ногах, болями в пояснице и усталостью это приведет к раздражительности, тревожности, проблемам со сном и другим расстройствам психики.

Изменить вредящую организму ходьбу можно, работая над координацией движений и восстанавливая верную работу мышц. Доктор посоветовал для этого записаться на прием к подиатру, пройти диагностику. Врач может назначить индивидуально изготовленные ортезы стопы полного контакта.

Читайте нас также:
#медицина #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео