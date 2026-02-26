Некорректная походка может повлиять на психическое состояние человека. Связь между ними объяснил врач-кинезиолог, фитотерапевт, подиатр Григорий Крутов.

Врач напомнил, что при каждом шаге синхронно работают десятки суставов, мышц, множество отделов нервной системы, отвечающих за координацию. Если же стопы перестают корректно выполнять свою опорную функцию, телу приходится компенсировать их работу. В результате мозг тратит дополнительные ресурсы, чтобы удерживать равновесие и координировать движения, деформированная стопа вовлекает в движение дополнительные группы мышц, что приводит к хроническому мышечному перенапряжению и усталости. А это, в свою очередь, перегружает центральную нервную систему. Вслед за тяжестью в ногах, болями в пояснице и усталостью это приведет к раздражительности, тревожности, проблемам со сном и другим расстройствам психики.

Изменить вредящую организму ходьбу можно, работая над координацией движений и восстанавливая верную работу мышц. Доктор посоветовал для этого записаться на прием к подиатру, пройти диагностику. Врач может назначить индивидуально изготовленные ортезы стопы полного контакта.