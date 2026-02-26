Baltijas balss logotype
«В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке»

Политика
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке»

Глава партии и сеймовской фракции "Новое Единство" горячо поддержал языковые поправки коллеги из Национального объединения.

Как уже сообщалось, сегодня в Сейме обсуждались и были поддержаны языковые предложения депутата Нацобъединения Науриса Пунтулиса. Одна из языковых поправок фактически запрещает продавцу, даже при желании, обслуживать покупателя на русском языке. Более того, поправка предъявляет по-существу и требования к покупателю, к клиенту! Однако многих депутатов это совершенно не смутило.

"Идея абсолютно правильная и нормальная. В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке. Государственный язык должен быть приоритетом и в информации. Но несомненно, как и указано, идейная мысль, когда должны быть и местные языки культурного пространства Европы, языки Евросоюза для работы с зарубежными нашими союзниками.

Предлагают эту идею и предложение призываю поддержать, но, несомненно, отдельные детали на третье чтение должны быть улучшены, чтобы это предложение могло быть реализовано по существу на практике, какова и, скорее всего, мысль г-на Пунтулиса. Так что призываю его поддержать. Коллеги, укрепляем государственный язык, а на третье чтение готовим поправку на таком уровне, чтобы она действительно защищала наш язык и культурное пространство Европы."

В свою очередь, депутат Сейма от Нацобъединения Артурс Бутанс клеймил позором "прогрессивных" и других противников этих языковых ограничений: "Что это за люди, которые не умеют говорить ни на латышском, ни на английском? Упоминались туристы. Туристов, скажем, из России нет, да? Туризм из России запрещен, значит, остановился. То есть редакция даже позволяет разговаривать на украинском языке.

Не говорим так миcтически, тогда приходите, признайтесь, что это забота о гражданах России. Тяжело вам это признать, потому что вы пытаетесь играть молодежную партию, а сейчас собираетесь голосовать... не знаю, как проголосуете... Но, по крайней мере, после ваших выступлений кажется, что будете голосовать против. Тогда выбираем, на сей стороне мы – на стороне молодежи или на стороне россиян, узбеков и всех этих, полных улиц Риги. Неудобный для вас вопрос, не так ли? Так сказать, ваш сторонник хочет за них вступиться. Нельзя по этому вопросу за обоих, нужно выбирать латышского молодого человека или российского гражданина.

Очень большая часть тех, кто не говорит, не оказывает услугу по-латышски, они умеют говорить по-латышски, но предпочитают этого не делать. И здесь есть тот юридический нюанс, который тогда и г-н Пунтулис в этом законе предлагает решить. И если мы могли это сделать в отношении финансового сектора, верю, что сможем быть едины и по отношению к защите прав потребителей. Закон призываю поддержать."

#Латвия #парламент #государственный язык #права потребителей #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
(10)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го февраля

    в СС СР - русский гос и язык межнац общения. делопроизводство в Культурных Автономиях(с 01.01.21) на 2х языках

    6
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го февраля

    Все знают, что евреи делят людей на евреев и неевреев (гоев).

    Я лично с пониманием отношусь к этой народной традиции.

    Я только не понимаю, почему, когда гои начинают делить людей на гоев и не гоев, это называется антисемитизм?

    11
    2
  • р
    реалист
    26-го февраля

    он даже и по виду какой-то тупой даун. Откуда, по их мнению, появились латыши как нация? Наверное, из космоса прилетели сразу со своим "госязыком". И неты сейчас латышей, практически нет. Есть глупые и дебильные сельские клоуны, которые добрались до власти. В Европе смеются над этой латвией, да..

    20
    1
  • bt
    bory tschist
    26-го февраля

    стадy, постоянно повторяющему: „ я русский бы выучил, только за то, что им, разговаривал Ленин“, пора бы уже вернуться и сидеть в любимой своей стране, и нe портить воздух ь в чужих странах

    3
    30
  • bt
    bory tschist
    bory tschist
    26-го февраля

    почему, какая-то безграмотная не коренная и заезжая ..., пoселившаяся в Евросоюeз неизвестно с какой целью, навязывает всей (нé родной ему, ей) стране свой ... великий язык (?)

    2
    28
  • Лк
    Летучий корабль
    26-го февраля

    "Коллеги, укрепляем государственный язык". Укрепите свои мозги, ущербные придурки. У вас, ёпта, страна в жопе. Нет НИЧЕГО, а скоро и ещё часть населения уедет и умрёт. Вы такими темпами усиленно работаете над благополучием оставшихся граждан, нажимая на кнопки? Как бараны носитесь со своим государственным языком. Угомонитесь и займитесь, суки, хоть немного действительно важными вопросами во благо Латвии и его жителей.

    35
    2
  • Д
    Дед
    26-го февраля

    Давеча пытались из одного банка со мной пообщаться. По латышски я говорить отказался, по русски девушка со мной договорилась, и надеюсь получила премию. Мне они не нужны, это я им нужен, так будут говорить на моем языку, и мне пох их тупые законы.

    35
    2
  • bt
    bory tschist
    26-го февраля

    правильно, абсолютно правильно, все документы о депортации нелояльных латвийскому государству – должны оформляться исключительно на государственном, латышском (с английским переводом) языке

    1
    30
  • A
    Aleks
    26-го февраля

    Сионист пошел косяком... Зато сразу уже ясно,какие партии работают на чужую страну и за кого они считают народ Латвии... 🔯😈👽

    23
    3
  • A
    Aleks
    26-го февраля

    Ещё выплыл один из сионистов,которому дружная и процветающая Латвия не нужна .. Похоже,что Латвия давно оккупирована,но только об этом в Америке говорят в открытую,то иудейские СМИ и ТВ предпочитают помалкивать и разжигать, разжигать,ведь это выгодно их хозяевам ,да и нацистскую идеологию никуда не денешь,но она просто прёт из этих Пунтулисоа,Витенбергов,Левитов,Кирнштейнсов и остальной общности таких людей,которые прошли хорошую обработку ...🔯😈👽

    17
    3
Читать все комментарии

