Как уже сообщалось, сегодня в Сейме обсуждались и были поддержаны языковые предложения депутата Нацобъединения Науриса Пунтулиса. Одна из языковых поправок фактически запрещает продавцу, даже при желании, обслуживать покупателя на русском языке. Более того, поправка предъявляет по-существу и требования к покупателю, к клиенту! Однако многих депутатов это совершенно не смутило.

"Идея абсолютно правильная и нормальная. В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке. Государственный язык должен быть приоритетом и в информации. Но несомненно, как и указано, идейная мысль, когда должны быть и местные языки культурного пространства Европы, языки Евросоюза для работы с зарубежными нашими союзниками.

Предлагают эту идею и предложение призываю поддержать, но, несомненно, отдельные детали на третье чтение должны быть улучшены, чтобы это предложение могло быть реализовано по существу на практике, какова и, скорее всего, мысль г-на Пунтулиса. Так что призываю его поддержать. Коллеги, укрепляем государственный язык, а на третье чтение готовим поправку на таком уровне, чтобы она действительно защищала наш язык и культурное пространство Европы."

В свою очередь, депутат Сейма от Нацобъединения Артурс Бутанс клеймил позором "прогрессивных" и других противников этих языковых ограничений: "Что это за люди, которые не умеют говорить ни на латышском, ни на английском? Упоминались туристы. Туристов, скажем, из России нет, да? Туризм из России запрещен, значит, остановился. То есть редакция даже позволяет разговаривать на украинском языке.

Не говорим так миcтически, тогда приходите, признайтесь, что это забота о гражданах России. Тяжело вам это признать, потому что вы пытаетесь играть молодежную партию, а сейчас собираетесь голосовать... не знаю, как проголосуете... Но, по крайней мере, после ваших выступлений кажется, что будете голосовать против. Тогда выбираем, на сей стороне мы – на стороне молодежи или на стороне россиян, узбеков и всех этих, полных улиц Риги. Неудобный для вас вопрос, не так ли? Так сказать, ваш сторонник хочет за них вступиться. Нельзя по этому вопросу за обоих, нужно выбирать латышского молодого человека или российского гражданина.

Очень большая часть тех, кто не говорит, не оказывает услугу по-латышски, они умеют говорить по-латышски, но предпочитают этого не делать. И здесь есть тот юридический нюанс, который тогда и г-н Пунтулис в этом законе предлагает решить. И если мы могли это сделать в отношении финансового сектора, верю, что сможем быть едины и по отношению к защите прав потребителей. Закон призываю поддержать."