Финляндия девятый год подряд признана самой счастливой страной мира, а Латвия поднялась на три позиции и заняла 48-е место, хотя все еще отстает от двух других стран Балтии, свидетельствует новейший "Всемирный доклад о счастье" Организации Объединенных Наций (ООН).

В этом году "Всемирный доклад о счастье" посвящен влиянию социальных сетей на благополучие молодежи, и сделан вывод, что во многих странах интенсивное использование социальных платформ ухудшает состояние молодых людей.

В США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, согласно отчету, уровень счастья резко упал в возрастной группе до 25 лет, особенно среди девушек и молодых женщин. Напротив, молодые люди в других частях света чувствуют себя более счастливыми.

"Большинство молодых людей в мире сегодня счастливее, чем 20 лет назад, и эта тенденция заслуживает внимания", - сказал руководитель организации по исследованию общественного мнения "Gallup" Джон Клифтон. Организация "Gallup" участвовала в подготовке доклада.

В докладе подчеркивается, что социальные сети оказывают комплексное влияние на благополучие, причем свою роль играют такие факторы, как количество времени, проведенного в социальных сетях, тип платформ, способ их использования, а также демографические факторы, такие как пол и социально-экономический статус.

"Интенсивное использование социальных сетей связано с гораздо более низким уровнем благополучия, но и те, кто не использует их сознательно, похоже, лишают себя некоторых положительных эффектов", - говорит один из редакторов отчета Ян Эммануэль Де Неве, профессор экономики Оксфордского университета.

Из 147 стран, попавших в список, больше всего недовольных - в Афганистане, где режим талибов, вернувшийся к власти в 2021 году, обвиняется в нарушениях прав человека и ограничении прав женщин.

Индекс счастья, основанный на средних показателях за три года, учитывает шесть факторов: валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, продолжительность жизни, социальную поддержку, свободу принимать решения относительно своей жизни, щедрость и восприятие коррупции.

Финляндия входит в тройку самых счастливых стран мира, за ней следуют Исландия и Дания, а в первую десятку входят Коста-Рика, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария.

Латвия занимает 48-е место, Эстония - 46-е, а Литва - 28-е.

Коста-Рика, занявшая четвертое место, стала первой латиноамериканской страной, получившей столь высокую оценку.