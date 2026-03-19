Ведущий программы ТВ-24 поинтересовался у политолога Филиппа Раевского, почему никто из однопартийцев не может сказать Эвике Силине, что ей не нужно быть кандидатом в премьеры?

"А кто в этой партии сильнее ее и готов бросить вызов?! Она действующий премьер и логично, что однопартийцы весьма коллегионально ее поддерживают", - ответил политолог. Он не согласился с мнением другого политолога - Яниса Икстенса, бросившего реплику, что более сильным кандидатом в премьеры от "Нового Единства" могла бы быть глава МИДа Байба Браже.

"Да, но есть один нюанс - она новичок в политике и в выборах до сих пор не участвовала. К тому же она, судя по опросам, одна из самых непопулярных министров иностранных дел в новейшей истории', - ответил Ф. Раевский.