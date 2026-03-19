Эксперты: наркорынок в Европе становится все более динамичным и сложным для контроля.

Франкфурт-на-Майне занимает первое место среди немецких городов по уровню потребления кокаина. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на исследование Агентства ЕС по наркотикам (EUDA), основанное на анализе сточных вод в 115 городах Европы.

Согласно данным исследования, как пишет Deutsche Welle, в 2025 году следы кокаина в сточных водах в Европе выросли более чем на 20% - особенно в Бельгии, Нидерландах и Испании. Во Франкфурте долгосрочная динамика показывает устойчивый рост: с 2017 года уровень кокаина увеличился почти на 70%. Потребление этого наркотика фиксируется в течение всей недели, с пиком в выходные дни.

Эксперты отмечают, что кокаин в городе давно перестал быть исключительно "клубным" наркотиком. В университетской клинике Франкфурта сообщают о росте потребления крэка - более опасной формы, вызывающей быструю зависимость. При этом в исследовании учитывался только порошковый кокаин, поскольку крэк оставляет другие метаболиты, которые пока не включены в анализ.

Помимо кокаина, во всех исследованных городах обнаружены следы каннабиса - особенно высокие показатели зафиксированы в Германии, Словении и Нидерландах. Результаты исследования подтверждают данные Федерального союза сотрудников уголовной полиции Германии: спрос сопровождается высокой доступностью наркотиков. По оценке ведомства, наркорынок в Европе становится все более динамичным и сложным для контроля.