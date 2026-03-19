Депутат Сейма узнал, кто же массово нарушает латвийские законы 2 2302

Дата публикации: 19.03.2026
Важная информация была получена на заседании парламентской следственной комиссии.

Депутат Сейма Янис Домбрава (Национальное объединение) поделился важной информацией, прозвучавшей на последнем заседании возглавляемой им парламентской следственной комиссией по миграции:

"На заседании компетентные органы признали, что кебабницы, принадлежащие иностранцам, массово нарушают латвийские законы. Штрафы не платят. Ликвидирует предприятие, но по тому же адресу продолжает работу кебабница, уже зарегистрированное на другое юрлицо. Ни одно ведомство не может ответить, почему не предложило решение этой проблемы.

Почему в Европе серьезные проблемы с иммиграцией? Потому что политики, предприниматели и организованная преступность видят деньги, которые можно будет заработать на иммигрантах. Службы внутренних дел отодвигаются в сторону, их предупреждения игнорируются, в результате численно ограниченные службы внутренних дел не в состоянии обеспечить порядок в обществе, где постоянно растет число иностранцев.

Латвия еще может успеть исправить ошибки в иммиграционной политике, которые допустили многие европейские страны".

Читайте нас также:
#Латвия #преступность #законы #парламент #ошибки #политика
Автор - Абик Элкин
