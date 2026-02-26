Baltijas balss logotype
Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство 0 316

Наша Латвия
Дата публикации: 26.02.2026
LETA
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство

Суровая зима 2026 года со значительной толщиной снега и льда во многих регионах Латвии создала условия, которые могут привести к масштабным и опасным наводнениям с потенциально высоким уровнем воды, сообщили в Министерстве земледелия.

По данным министерства, в случае стремительной оттепели ситуация может значительно осложниться из-за таяния толстого снежного покрова, что временно создаст большие водные массы, может привести к быстрому подъему уровня воды, затоплению пойм и других низменных территорий.

Кроме того, лед и мусор, переносимые течением, могут вызвать уплотнения, повреждение транспортных сооружений и водопропускных труб, затопление посевов, жилых и хозяйственных построек.

Министерство земледелия напоминает землевладельцам о необходимости проверить канавы, водохранилища, водопропускные трубы под дорогами и принять превентивные меры перед наводнением - убедиться, что они не засорены и не загромождены.

#Латвия #зима #экология #безопасность #министерство земледелия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

