Сообщили, когда в Риге будут обязательны сортировка и раздельный сбор биоотходов

Наша Латвия
Дата публикации: 26.02.2026
LETA
Изображение к статье: Сообщили, когда в Риге будут обязательны сортировка и раздельный сбор биоотходов

С 1 марта 2027 года в Риге будет введено обязательное разделение бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также обязательный раздельный сбор биологических отходов в отдельные контейнеры, предусматривают принятые в четверг Рижской думой обязательные правила об утилизации отходов на административной территории столицы.

Оппозиционные депутаты выступили против обязательного раздельного сбора биологических отходов, так как считают, что это приведет к дополнительным расходам для жителей.

Правила предусматривают, что контейнеры для биоотходов будут обязательными как в многоквартирных, так и в индивидуальных домах. Домовладельцы, которые занимаются компостированием на своей территории, смогут отказаться от этого.

Домашнее компостирование будет разрешено в закрытых дворах многоквартирных домов при соблюдении определенных требований.

Минимальная частота сбора будет составлять один раз в восемь недель для несортированных, бумажных, пластиковых и стеклянных отходов и не реже одного раза в четыре недели для биологических отходов.

С 1 марта 2027 года организации, занимающиеся утилизацией отходов, будут обязаны мыть и дезинфицировать контейнеры с установленной периодичностью и без дополнительной оплаты.

Управляющие многоквартирными домами должны будут регулярно информировать жильцов о графике сбора отходов, их сортировке и стоимости утилизации, в том числе в счетах и на информационных досках.

#экология
Оставить комментарий

(4)
  • YY
    Yu Yu
    27-го февраля

    и не реже одного раза в четыре недели для биологических отходов.,, Привет смрад и крысам привет

    7
    1
  • JL
    Janina LV
    26-го февраля

    Если бы так же усердно латыши сортировали деньги, как сортируют контейнеры для мусора, может быть, у Латвии было бы меньше долгов. Сортируй мусор - этот бак для еды, а вот этот, для иллюзий лучшей жизни.

    12
    1
  • I
    Inga
    26-го февраля

    приняли, очень хорошо,теперь рижской думой у мусорнииков постоят,своих знакомцев поприветсвуют,сруксами.

    4
    3
  • Лк
    Летучий корабль
    26-го февраля

    А что, сейчас не так? Нет обязательной сортировки по различным контейнерам? Ну а по поводу жителей: кто-то усердно и сейчас сортирует (купив себе под раковину отдельное ведёрко для био), кому-то пофиг в принципе, другие сортируют частично, то и другое по возможности. Рижская Дума сегодня занималась этим вопросом? Мне положен гонорар от Думы за экспертное мнение?

    19
    1
Читать все комментарии

