С 1 марта 2027 года в Риге будет введено обязательное разделение бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также обязательный раздельный сбор биологических отходов в отдельные контейнеры, предусматривают принятые в четверг Рижской думой обязательные правила об утилизации отходов на административной территории столицы.

Оппозиционные депутаты выступили против обязательного раздельного сбора биологических отходов, так как считают, что это приведет к дополнительным расходам для жителей.

Правила предусматривают, что контейнеры для биоотходов будут обязательными как в многоквартирных, так и в индивидуальных домах. Домовладельцы, которые занимаются компостированием на своей территории, смогут отказаться от этого.

Домашнее компостирование будет разрешено в закрытых дворах многоквартирных домов при соблюдении определенных требований.

Минимальная частота сбора будет составлять один раз в восемь недель для несортированных, бумажных, пластиковых и стеклянных отходов и не реже одного раза в четыре недели для биологических отходов.

С 1 марта 2027 года организации, занимающиеся утилизацией отходов, будут обязаны мыть и дезинфицировать контейнеры с установленной периодичностью и без дополнительной оплаты.

Управляющие многоквартирными домами должны будут регулярно информировать жильцов о графике сбора отходов, их сортировке и стоимости утилизации, в том числе в счетах и на информационных досках.