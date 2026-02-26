С улиц Риги постепенно вывозят накопившийся снег, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

На этой неделе в Риге в уходе за проезжей частью, мостами, путепроводами, велодорожками и тротуарами задействовано более 140 единиц техники.

В течение зимнего сезона снег в городе укладывали в местах, где он не мешает движению транспорта и пешеходов, чтобы обеспечить проходимость улиц.

Сейчас накопившийся снег постепенно вывозится. Работы ведутся ночью, чтобы не мешать движению в напряженные дневные часы.

Также ведется работа по очистке от сугробов территории между тротуарами и проезжей частью, чтобы обеспечить отвод воды.

Чтобы тающий снег равномерно отводился в ливневую канализацию, расчищаются обочины дорог и водостоки. В работах задействовано около 50 единиц техники.