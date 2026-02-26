В Женеве стартовал новый раунд переговоров делегаций США и Украины о завершении российской агрессивной войны и восстановлении страны.

Делегацию Украины возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Как накануне сообщил президент Украины Владимир Зеленский, на встрече будут обсуждать пакет восстановления для Украины, подготовку к предстоящей трехсторонней встрече США-Украина-РФ и детали обмена военнопленными. Он заявил также, что на двусторонней встрече в Женеве впервые будет присутствовать министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В свою очередь Умеров написал в Telegram, что в этом раунде переговоров он намерен "вместе с экономической командой правительства" разработать механизмы "экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества", а также вместе секретарем Национального инвестиционного совета Украины Давидом Арахамией обсудить подготовку к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием делегации Москвы.

Новый раунд переговоров Украины, России и США перенесен на начало марта

25 марта Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, во время которого обсуждался переговорный процесс Украины и РФ. "Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта", - сообщил украинский президент в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, он надеется, что следующий раунд встреч Украины и РФ "позволит перейти к переговорам на уровне лидеров", и Трамп поддерживает такую последовательность шагов.