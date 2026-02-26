В Москве началось судебное разбирательство в отношении немецкого скульптора и карнавального художника Жака Тилли (Jacques Tilly). Российские власти обвиняют творческого деятеля в "дискредитации" армии РФ. На заседании в четверг, 26 февраля, судья Константин Очиров почти час заслушивал, как прокурор зачитывала показания свидетелей и экспертов, а также результаты расследований по обвинениям, выдвинутым против Тилли.

Поводом для уголовного дела стали карнавальные платформы, созданные Тилли для карнавала в Дюссельдорфе. В своих работах художник неоднократно критиковал президента РФ Владимира Путина и развязанную Россией войну против Украины. Одна из самых известных работ Тилли, которая широко траслировалась в СМИ - фигура Путина в кровавой ванной, выкрашенной в цвета украинского флага.

По версии обвинения, скульптор распространял фейки о российской армии, поскольку его работы якобы оскорбляют Путина как верховного главнокомандующего. Первое судебное заседание ожидалось еще в конце декабря 2025 года, но было перенесено на 28 января, а затем - на 26 февраля. В случае обвинительного приговора Тилли может грозить денежный штраф или лишение свободы на срок до десяти лет.

В ходе заседания его участники несколько раз подробно описывали карнавальную платформу Тилли 2024 года с фигурами Путина и патриарха Кирилла, изображенными во время гомосексуального орального секса. Кроме того были зачитаны по сути одинаковые заявления трех свидетельниц, которые назвали себя верующими христианками и заявили, что их религиозные чувства были оскорблены, передает агентство dpa.

Карнавал в Дюссельдорфе - повозка с фигурой Владимира Путина в кровавой ванной, выкрашенной в цвета украинского флагаКарнавал в Дюссельдорфе - повозка с фигурой Владимира Путина в кровавой ванной, выкрашенной в цвета украинского флага Повозка с фигурой Путина на карнавале в Дюссельдорфе в 2023 годуФото: Hans-Juergen Bauer/epd/picture alliance

Жак Тилли: Цель российских властей - запугивание

Сам художник относится к процессу демонстративно спокойно. В интервью немецким СМИ он заявил, что уголовное дело не повлияет на его работу. Как подчеркнул Тилли, долг шута всегда заключался в том, чтобы раз в год устраивать переполох. "И, конечно, мы будем продолжать это делать, - сказал художник телеканалу WDR. - Было бы смешно, если бы мы сейчас трусили".

Он добавил, что именно запугивание могло быть целью тех, кто инициировал судебный процесс. Тилли не участвует в заседаниях лично и, по его словам, до сих пор не получал из России никаких официальных уведомлений. Ранее в интервью DW Тилли отмечал, что не намерен нанимать адвоката, поскольку не хочет тем самым придавать этому суду значимость.

Российскую юстицию скульптор называет "черным ящиком" и говорит, что не понимает, "как в неправовом государстве функционирует имитация правового процесса". Все обвинения скульптор считает абсурдными. "Я думаю, что Россия сошла с ума. На мой взгляд, это фарс. Обвинения просто смехотворны", - указал Тилли в беседе с DW.

Суд в России и потенциальные риски для Тилли

Художник допускает, что в долгосрочной перспективе дело может иметь последствия, например при поездках в страны с соглашениями об экстрадиции. Он также не исключает политических рисков в будущем, если, по его выражению, "друзья России из АдГ (ультраправая партия "Альтернатива для Германии". - Ред.) однажды придут к власти".

Несмотря на процесс в Москве, в этом году на карнавале в Дюссельдорфе вновь появились повозки из мастерской Тилли. Три из них были посвящены сатире на Владимира Путина.

Жак Тилли - автор сатирических карнавальных платформ, прежде всего для шествия в Дюссельдорфе в так называемый "бешеный понедельник". Его работы регулярно привлекают международное внимание, а фигуры, посвященные Путину и другим мировым лидерам, неоднократно публиковались на титульных страницах немецких и мировых СМИ.